Andrew Garfield a été peiné par l’approche de son Spider-Man : s’éloigne-t-il de No Way Home ?

Maintenant que les deux cinématiques précédentes de Spider-Man sont plus présentes que jamais dans les médias en raison de leur présence supposée dans Spider-Man: No Way Home à travers le multivers Sony Pictures et Marvel Studios, Andrew Garfield, acteur qui a joué Peter Parker dans The Amazing La saga Spider-Man a assuré dans une récente interview avec The Guardian qu’il se sentait blessé par le traitement du personnage par le producteur, insistant une fois de plus sur le fait que son expérience dans le genre super-héros n’était pas positive. . Ces nouvelles déclarations éloignent-elles l’acteur de son camée présumé dans le nouveau volet du film Spider-Man?

Andrew Garfield et sa déception en tant que Spider-Man

Telle était la déception et la mauvaise boisson que la façon dont sa version de Spider-Man a été abordée et l’annulation soudaine de la saga qui a même changé le cours de sa carrière d’acteur en se débarrassant de nouveaux blockbusters et en se concentrant sur un cinéma plus indépendant : » Je suis passé d’enfant naïf à grandir. Comment pouvait-il imaginer que cela allait être une pure expérience ? Il y a des millions de dollars en jeu et c’est ce qui guide le navire. Ce fut une grande révélation et ça faisait mal », explique Garfield à propos de son expérience en tant que Spider-Man dans les films.

Et c’est qu’avec le nouveau boom du personnage depuis son entrée à l’UCM dans Captain America : Civil War, ses différentes participations à des crossovers et ses films solo, Garfield, en tant que fan du personnage, se sent bouleversé par la façon dont le personnage a été dans le passé et comment il se déroule maintenant : « Le Comic-Con de San Diego est plein d’hommes et de femmes adultes qui sont toujours en contact avec cette chose pure que le personnage signifiait pour eux. Vous ajoutez les forces du marché et les groupes de test, et tout à coup, l’accent est moins mis sur l’âme du personnage que sur la garantie de gagner le plus d’argent possible. Et je trouve ça navrant dans tous les domaines de la culture », conclut l’acteur.

Bien sûr, ils ne semblent pas être une déclaration bienveillante avec Sony à un moment où il y a des spéculations sur son possible retour dans Spider-Man: No Way Home; Rappelons-nous également qu’Andrew Garfield lui-même a répété maintes et maintes fois au cours de la dernière année qu’il ne serait pas dans le nouveau film sur les arachnides.

Origine | Le gardien