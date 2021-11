Maintenant oui: Sony Pictures dévoile officiellement une nouvelle affiche pour Spider-Man No Way Home

Enfin, et suite à l’apparition surprise d’une première affiche de Spider-Man : No Way Home la semaine dernière dans les bus de Melbourne, Sony Pictures a publié l’affiche officielle du nouveau film de super-héros arachnide avec Marvel Studios, une image promotionnelle très similaire à celle de la première affiche australienne bien qu’avec plus de révélations sous forme de méchants confirmés, notamment le Bouffon Vert, dont on voit enfin la silhouette au loin environ votre avion typique. Et pour la tranquillité des fans, la date de sortie reste : le 17 décembre 2021.

Route vers les Sinister Six ?

Ainsi, cette nouvelle affiche (sous la devise « unleashed multiverse ») serait une version améliorée et élargie de celle que nous avons vue il y a quelques jours, avec Spider-Man dans la même pose mais sans les pattes d’araignée mécaniques sur le dos. De plus, au-delà du Docteur Octopus (dont on a déjà vu les tentacules mécaniques dans la récente image promotionnelle) on voit désormais des références à d’autres méchants qui ont déjà été vus d’une manière ou d’une autre dans la bande annonce du film, avec Electro, le Sandman et le Green Goblin, dont nous voyons enfin l’apparence, quoique de loin.

Et si l’on fait attention à l’apparition du Bouffon Vert, il se confirmerait qu’il s’agit de la version rumeur du premier film Spider-Man de Sam Raimi, c’est-à-dire celui de Willem Dafoe. Et même si aucune référence n’apparaît sur l’affiche, Lizard de The Amazing Spider-Man devrait également sortir. Avec lui, nous aurions déjà cinq composants classiques du Sinister Six; Mysterio sera-t-il ajouté à l’équation après son « retour » d’entre les morts dans Spider-Man : Far From Home ? Bien qu’il ne faille pas oublier le Vautour, un méchant qui a été vu dans les deux bandes-annonces de Morbius dans le cadre du Sony Pictures Spiderverse …

Spider-Man: No Way Home continue de maintenir sa date de sortie en salles du 17 décembre 2021.

Origine | Photos Sony