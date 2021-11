Star Wars : The Old Republic relance l’une de ses meilleures cinématiques 4K

C’était en décembre 2011 lorsque BioWare a sorti Star Wars : The Old Republic, un jeu vidéo se déroulant à la même époque que son primé Star Wars : Knights of the Old Republic, bien que cette fois il ne s’agisse pas d’un jeu solo. , mais un MMORPG exclusif pour PC. Depuis lors, le produit s’est développé avec de nouvelles extensions et histoires, ce qui se poursuivra à l’avenir. Pour célébrer le 10e anniversaire, le développeur canadien a partagé l’une de ses bandes-annonces classiques, cette fois remasterisée en 4K.

La vidéo est sortie deux ans avant la mise à disposition des joueurs de Star Wars : The Old Republic. Il s’agit d’une bande-annonce cinématographique dans laquelle nous pouvons profiter de moments épiques mettant en vedette des chevaliers Jedi et Sith. Les deux extrémités de la Force entrent en collision avec leurs sabres laser, rouge contre bleu et vert, dans une bataille qui dure des milliers d’années. Vous pouvez le voir juste en dessous de ces lignes.

Un temps ancien

L’histoire de cette production se déroule des milliers d’années avant les films originaux, à une époque où les Sith étaient encore une multitude. Pour le moment, toutes ces intrigues ont été exclues du canon, bien que de fortes rumeurs semblent indiquer que Lucasfilm travaille sur un projet de film axé sur cette époque. De plus, Aspyr est plongé dans le développement du remake de Star Wars : Knights of the Old Republic, prévu sur PC et PS5.

A cette époque, la société fondée par George Lucas a porté son attention sur une époque plus tardive, la Haute République, qui a déjà reçu de nombreux romans et bandes dessinées. L’Acolyte, une nouvelle série Disney Plus, se déroulera à la fin de ces années de splendeur pour la République Galactique.

Star Wars: The Old Republic est disponible en tant que jeu gratuit exclusivement pour PC, bien que l’abonnement donne accès à tout le contenu sans limitations. Legacy of the Sith est la nouvelle extension confirmée, en vente en 2021.

Origine | BioWare