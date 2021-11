Call of Duty : Avant-garde | Les DLC PS4 et PS5 seront des exclusivités temporaires

Call of Duty: Vanguard n’aura initialement pas de modes de jeu exclusifs sur PS4 et PS5, mais il disposera d’une série de DLC qui sortiront en premier sur cette machine. Grâce à l’accord entre Activision Blizzard et Sony, les joueurs de consoles PlayStation pourront profiter de contenus téléchargeables exclusifs. Selon la bande-annonce la plus récente, ce matériel bonus – pas encore officiellement révélé – ne sera pas disponible sur d’autres plateformes « jusqu’au 1er novembre 2022 au moins ».

Charlie Intelligence, un site Web spécialisé dans Call of Duty, a publié que les utilisateurs de PlayStation 4 et PlayStation 5 pourront accéder à deux emplacements supplémentaires pour personnaliser la classe de leur personnage. On ne sait pas si l’accord inclura plus de contenu dans cette ligne. La vérité est que dans Call of Duty Black Ops: Cold War, l’épisode précédent, Activision Blizzard a publié un mode supplémentaire dans le mode zombie.

Ce qui est officiel, c’est que les utilisateurs de PlayStation auront des sauts de niveau supplémentaires lorsqu’ils achèteront le Battle Pass, ainsi que d’autres avantages pour les membres PlayStation Plus, des événements XP exclusifs et plus encore. Vous pouvez lire toutes les informations à ce sujet dans ce lien.

Maintenant en vente sur toutes les plateformes

Call of Duty : Vanguard est disponible depuis le 5 novembre sur PS4, PS5, Xbox One, Xbox Series X, Xbox Series S et PC. Comme dans le versement de l’année précédente, toutes les éditions n’incluent pas l’ancienne et la nouvelle génération. En d’autres termes, la prochaine génération de mise à jour ne sera pas gratuite.

Pendant ce temps, Call of Duty: Warzone, le Battle Royale gratuit initialement conçu par Infinity Ward (maintenant géré par Raven Software), sera intégré au nouvel opus. Ce jeu vidéo multijoueur à succès est sorti sur les mêmes plateformes et évolue au fil du temps, à travers un modèle de saisons.

Origine | GameSpot