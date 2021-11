Pokémon Trading Card Live repoussé à 2022

Le jeu de cartes Pokémon sera un incontournable, même si la vérité est que les joueurs canadiens allaient pouvoir profiter de Pokémon Trading Card Live sur des appareils mobiles, puisque The Pokémon Company avait prévu un lancement en douceur sur ce territoire. Une bêta ouverte était également prévue pour le reste des marchés. Cependant, ce ne sera finalement pas en 2021 lorsque ces tests seront lancés, car la société a annoncé qu’elle retardait le jeu jusqu’en 2022. La raison principale est qu’elle souhaite améliorer le produit pour le lancement.

« Pour offrir aux dresseurs une expérience plus raffinée, le lancement progressif sur mobile de Pokémon TCG Live au Canada et la version bêta mondiale pour PC ont été reportés à 2022. Nous partagerons plus d’informations bientôt », ont-ils déclaré. Certains joueurs, préviennent-ils, ont reçu des codes de cartes échangeables : elles sont valables et utilisables dès que le titre est disponible.

Lors de son annonce, ils ont assuré qu’il sortirait « très bientôt » sous le modèle free-to-play, c’est-à-dire gratuit mais avec des microtransactions.

De plus, certains d’entre vous ont peut-être récemment reçu des cartes à code avec la marque Pokémon TCG Live dans le cadre de certains produits Pokémon TCG. Bien que Pokémon TCG Live ne soit pas disponible pour le moment, sachez que ces cartes sont toujours échangeables dans Pokémon TCG Online. – JCC Pokémon (@PokemonTCG) 4 novembre 2021

Collectez des cartes sur mobile et PC

Pokémon Trading Card Live est basé sur le jeu de cartes physique, la collection de cartes sera donc l’une de ses principales caractéristiques. De nouvelles cartes peuvent être ajoutées en scannant les codes qui les contiennent. En revanche, les joueurs auront la possibilité d’acquérir des packs ingame et de participer à des missions quotidiennes. L’idée est que la production évoluera au fil du temps avec de nouvelles mises à jour et améliorations.

Fait intéressant, le jeu n’est pas confirmé pour Nintendo Switch. The Pokémon Company a annoncé des versions pour les appareils mobiles iOS et MAC, mais les publiera également sur PC et Mac.

En cette année anniversaire, Pokémon recevra le remake de deux classiques de GBA, Pokémon Shiny Diamond et Shimmering Pearl. Les deux éditions seront commercialisées le 19 novembre, tandis que Pokémon Legends : Arceus, également pour Nintendo Switch, sortira le 28 janvier 2022.

Origine | La Compagnie Pokémon