Elden Ring dévoile ses caractéristiques techniques ; connaître votre résolution, FPS et plus

Bandai Namco a inclus plus d’informations sur chaque version d’Elden Ring sur le portail officiel du jeu. La société, dans la section questions-réponses, propose un aperçu plus technique de ce que l’on peut attendre du jeu vidéo tant attendu FromSoftware, prévu pour le 25 février sur consoles PlayStation, Xbox et PC. Le Ray-Tracing sera disponible via un patch sur PS5, Xbox Series X et PC ; bien qu’ils n’aient pas donné de date.

La confirmation que l’Elden Ring fonctionnera en résolution 4K sur les consoles de nouvelle génération est quelque chose qui ne devrait pas surprendre ; La particularité est que le titre de Hidetaka Miyazaki, comme nous l’avons vu dans les cas précédents, aura deux modes graphiques sur PS5 et Xbox Series X.

Le premier sera un Mode Performance pour ajuster la résolution jusqu’à atteindre 60 FPS. Vraisemblablement une résolution dynamique qui oscillera entre Full HD et Ultra HD en fonction du stress de la séquence. D’autre part, un mode résolution qui garantira 3840 x 2160p (4K), en échange d’une jouabilité constante à 30 FPS.

Les lecteurs Xbox Series S, la seule console numérique de Microsoft avec moins de puissance, de prix et pas de lecture 4K, vous permettront également de choisir entre le Mode Performance et le Mode Résolution, mais ici la résolution maximale sera de 2560x1440p. Toutes les consoles auront un support HDR. Enfin, sur PC, vous pouvez jouer à Elden Ring en résolution 4K avec jusqu’à 60 FPS ; un plafond d’images par seconde qui, dans des cas précédents comme Sekiro: Shadows Die Twice, a été éliminé au fil des jours au moyen de mods.

Enfin, quelque chose qui satisfera les utilisateurs de PS4 et Xbox One : il sera possible de transférer les données sauvegardées sur PS5 et Xbox Series X | S ; De plus, le modèle Smart Delivery sera présent sur les machines Microsoft.

Voici la configuration technique d’Elden Ring :

PS4 : résolution jusqu’à 1920 x 1080p à 30 FPS. Compatible HDR.

PS4 Pro : résolution 3200 x 1800p (avec damier) jusqu’à 30 FPS. Compatible HDR.

Xbox One : résolution jusqu’à 1600 x 900 à 30 FPS.

Xbox One X : résolution jusqu’à 3840 x 2160p à 30 FPS. Compatible HDR.

PS5 : Résolution jusqu’à 3840 x 2160p avec jusqu’à 60 FPS. Compatible HDR et Ray-Tracing (patch).

Xbox Series X : résolution jusqu’à 3840 x 2160p avec jusqu’à 60 FPS. Compatible HDR et Ray-Tracing (patch).

Xbox Series S : résolution jusqu’à 2560 x 1440p avec jusqu’à 60 FPS. Compatible HDR.

Elden Ring sera mis en vente le 25 février prochain pour PS4, PS5, Xbox One, Xbox Series X | S et PC.

