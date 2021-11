Le nouveau Mass Effect éblouit avec une nouvelle affiche : « Mass Effect continuera »

BioWare a célébré ce dimanche le N7 Day de Mass Effect, qui s’approche du quatorzième anniversaire de ce qui est l’une des licences les plus influentes dans le monde du jeu vidéo au cours des dernières décennies. Après Mass Effect Andromeda en 2017 et Mass Effect Legendary Edition en 2021, les fans se demandent comment vont les choses avec le prochain opus, actuellement en développement. Bien que des détails spécifiques n’aient pas transpiré, l’étude a publié cette affiche suggestive qui sert également à confirmer que les choses sont toujours sur la bonne voie : « Mass Effect continuera.

Cela peut vous intéresser :

Mike Gamble, qui dirige la série Mass Effect depuis plus d’une décennie, est le chef de projet du prochain jeu de la série Mass Effect. Ces données sont confirmées par l’EA elle-même. Cependant, nous ne connaissons pas l’état d’avancement du projet, son degré d’avancement actuel ou quels éléments caractériseront un jeu vidéo entouré de secret.

L’image nous montre un vaisseau spatial atterrissant sur une planète près d’un cratère, mais que peut-il nous dire ? La communauté a lié la forme du cratère et cet immense cercle central aux Geth, la race des intelligences artificielles en réseau qui ont une apparence humaine. De plus, une partie de la communauté relie cette image à Legion, la conscience composée de 1 183 programmes geth, qui faisait partie de l’équipe de Shepard.

Sur l’affiche, on peut voir un groupe de quatre personnages quitter le navire ; mais il n’est pas possible de retrouver son identité à une telle distance. Il est supposé que le corps gisant sur le sol pourrait être celui de Legion et que cette planète est Rannoch. Cette théorie n’est pas confirmée.

Nouvelle image de Mass Effect ; cliquez pour agrandir | BioWare

Le navire porte les cartes SFX (le Normandy original était marqué SR1). Nous ne connaissons que cet épisode qui aura lieu après Mass Effect 3.

BioWare subit des changements ; Dragon Age 4 et Mass Effect sont toujours en développement

En décembre dernier, nous avons rencontré le départ de Casey Hudson et Mark Darrah de BioWare, deux profils forts au sein de l’entreprise qui ont servi de colonne vertébrale aux projets Dragon Age IV et au prochain Mass Effect. Nous parlons du PDG de BioWare et du producteur exécutif de la série Dragon Age. Hudson a finalement été remplacé par Gary McKay.

Du teaser original du nouveau Mass Effect, nous ne pouvions que confirmer la présence de Liara T’Sony, l’un des protagonistes de la trilogie originale.

Origine | Effet de masse