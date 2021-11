BioWare célèbre le N7 Day de Mass Effect et envoie ce message à sa communauté

Mass Effect fête ses quatorze ans et BioWare et Electronic Arts veulent fêter ça. Nous sommes dans N7 Day, une journée marquée par le nom de ce qui est sans aucun doute l’une des franchises les plus importantes de l’histoire du jeu vidéo moderne. Avec un nouvel épisode déjà en développement et avec le lancement récent de Mass Effect Legendary Edition, le studio nord-américain a publié une entrée sur son blog officiel où ils passent en revue l’histoire de la série, proposent de nouveaux guides de cosplay, des concours et des remises. De plus, les principaux architectes de la saga ont envoyé un message à la communauté.

Cela peut vous intéresser :

N7 Day de Mass Effect, une journée pour regarder en arrière

Les vétérans de BioWare Mac Walters et Mike Gamble invitent les fans à s’arrêter un instant et à réfléchir sur le présent, mais aussi sur un passé plein d’aventures et de souvenirs aux mains du commandant Shepard en Normandie. « Il s’agit de la liberté de choix », explique Walters, qui a travaillé sur l’intégralité des versements et a récemment occupé le poste de directeur de projet sur Mass Effect Legendary Edition. « Mon personnage. Mon histoire. Mon style de jeu. Et, naturellement, faire face à toutes les conséquences de ces choix. »

Parce que cet opéra spatial a toujours été une histoire adaptable aux décisions du joueur ; peu importe combien le destin et la volonté de sauver l’univers sont partagés. Prise de décision, narration ramifiée, développement de notre protagoniste… « Nous n’avions qu’une idée minimale de ce à quoi cela ressemblerait. [Mass Effect]. Nous savions que nous voulions créer un grand space opera inspiré des films de science-fiction dystopiques des années 80. Le reste était comme une ardoise vierge », reconnaît Gamble, actuel directeur de projet du futur jeu Mass Effect pour la nouvelle génération.

Au cours de ces dix dernières années, Mass Effect a cessé d’être une saga de jeux vidéo pour devenir une franchise médiatique : romans, bandes dessinées, statues, jeux de société… Un lore aussi riche que nourri organiquement grâce à la fois à ces produits dérivés et à certains des fans capables de presser chaque petit détail de l’univers

Mass Effect est coloré par la fête : offres, concours, GIF et bien plus encore

A l’occasion du N7 Day, BioWare propose à ses utilisateurs des offres via Steam, Origin et Microsoft Store pour une durée limitée dans Mass Effect : Legendary Edition ; guide de cosplay pour ceux qui veulent se déguiser en personnages les plus emblématiques ; Concours Twitter sous le hashtag #BioWareGiveaway ; même une page Giphy dédiée à la création de GIF de toutes sortes liés à Mass Effect.

BioWare sait que les fans veulent s’habiller pour l’occasion. Depuis le Gear Store, Dark Horse, PowerA et Graph MKT ont publié de nouveaux accessoires, répliques, illustrations, etc.

Enfin, une série de statistiques sur la saga Mass Effect que l’on peut déjà voir sur Twitter. Par exemple, 40% des joueurs de Mass Effect Legendary Edition ont choisi d’être des soldats avec une attitude de survivant. Le coéquipier le plus susceptible de survivre à la mission suicide ? Garrus.

Mass Effect fête ses quatorze ans ; l’avenir, pour sa part, s’annonce tout aussi encourageant alors qu’une nouvelle étape s’ouvre.