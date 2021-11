Skyrim Anniversary Edition : combien coûte la mise à niveau de l’édition spéciale ?

Mercredi prochain marque le 10e anniversaire du lancement d’un classique du rôle occidental comme The Elder Scrolls V. Skyrim, et comment pourrait-il en être autrement, Bethesda le fera avec le lancement de son édition la plus complète à ce jour : l’édition anniversaire. Maintenant, ceux qui ont déjà l’édition spéciale -la version avec le DLC inclus-, comment peuvent-ils améliorer cette nouvelle version ? On va le voir.

Une immense région pour se perdre

Tout d’abord, il faut mentionner que Bethesda a révélé le prix qu’aura cette édition anniversaire, qui sera de 54,99 euros dans ses versions pour PS4, PS5, Xbox One, Xbox Series et PC. Mais comme nous l’avons déjà dit, les joueurs qui ont obtenu l’édition spéciale, lancée en 2016 et avec les extensions Dawnguard, Hearthfire et Dragonborn incluses, pourront passer à cette nouvelle édition en effectuant un paiement supplémentaire de 19,99 euros.

Cela dit, rappelons tout le contenu que comprend cette édition anniversaire, qui est multiple et incitera sans aucun doute de nombreux joueurs ayant déjà parcouru la région nord et froide de Tamriel à envisager de recommencer. De cette façon, nous verrons beaucoup de contenu inédit arrivé auparavant sous la forme d’un mod tel que Saints & Seducers, une intrigue initialement lancée en 2019 qui est également arrivée avec de nouveaux objets, en plus de la présence d’objets rares de la main des marchands khajiits. .

Il y aura également un mode Survie, qui est arrivé au jeu en 2017 et ajoute, comme son nom l’indique, des éléments du genre survie à ce RPG légendaire, comme la nécessité de faire face, en plus d’ennemis déjà connus, à d’autres éléments. comme la faim, le froid ou la maladie pour survivre. Un autre ajout tant attendu aux joueurs est la pêche, qui servira non seulement à obtenir de la nourriture, mais aussi à afficher la prise comme trophée dans notre maison. Enfin, on retrouvera toutes les créations du Creation Club aux contenus multiples qui ne feront que prolonger la durée de vie utile d’un jeu qui compte déjà des dizaines, voire des centaines d’heures.

Skyrim: Anniversary Edition arrive le 11 novembre prochain sur PS4, PS5, Xbox One, Xbox Series et PC.

Source : Bethesda