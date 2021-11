Forza Horizon 5 : où sont les 250 affiches bonus ? Carte complète avec tous

Forza Horizon 5 arrive sur PC, Xbox Series X | S et Xbox One le 9 novembre (disponible dès maintenant pour les acheteurs de l’édition Premium). Comme d’habitude dans la saga Playground Games, l’une des attractions du jeu est à nouveau de trouver un grand nombre d’affiches bonus dispersées à travers le monde ; il n’y en a ni plus ni moins 250 et les localiser tous est un véritable défi. Les obtenir apporte des récompenses juteuses comme gravir une montagne de niveaux et débloquer le voyage rapide gratuit. Nous avons déjà parcouru le Mexique du début à la fin, nous vous aidons donc à tous les trouver à travers une carte complète.

Quels sont-ils et comment fonctionnent-ils ?

Il existe deux types d’affiches : celles d’expérience et celles de voyage rapide. Les premiers (200) sont répartis en plusieurs catégories et leur collecte rapporte un certain nombre de points d’expérience. Les secondes (50) réduisent le prix qu’il en coûte pour faire un voyage rapide, devenant totalement gratuites au cas où vous parviendriez à toutes les obtenir.

REMARQUE : pour déverrouiller le voyage rapide, il est nécessaire d’acheter la maison du joueur située sur la plage à l’extrémité ouest de la carte (nous la marquons sur la carte avec un cercle bleu). Cela coûte 2 000 000 de crédits, mais cela apporte une nouveauté très utile à la franchise, car cela vous permet de voyager non seulement dans d’autres maisons ou festivals ; également à n’importe quel point exact sur la carte et immédiatement.

Affiches bonus dans Forza Horizon 5 : comment les trouver toutes

Ci-dessous nous vous proposons en images l’emplacement exact de toutes les affiches. Gardez à l’esprit que beaucoup apparaissent sur votre carte lorsque vous conduisez près d’eux, mais il y en a un autre qui ne le fera que si vous êtes vraiment proche. De plus, sous les photos, nous vous laissons une brève description des affiches les plus difficiles à obtenir.

Affiche lac : cette affiche est très particulière, car on peut la voir de loin, mais il n’est possible de la récupérer qu’en saison sèche (les saisons changent chaque semaine). A ce moment, le lac se videra et vous trouverez un monticule de terre qui vous permettra de sauter par-dessus le temple et de vous en emparer. C’est le seul signe qui vous oblige à attendre la saison sèche. Vous l’avez marqué sur la carte avec un cercle vert.

Enseignes situées aux points hauts : Il y a une poignée d’enseignes qui se trouvent dans des endroits comme les toits, les montagnes et les structures comme les tours électriques ou autres. Une fois que vous arrivez à ses environs, la clé est d’observer les environs de la structure ; il y a toujours une rampe ou un monticule à partir duquel il faut prendre de l’élan pour sauter et atteindre le panneau.

Origine | Élaboration propre