Promos rétro PS Store : 10 classiques incontournables à (re)découvrir

Cette semaine, les offres PS Store ont commencé dans les jeux rétro et remasterisés, où l’on peut trouver une bonne poignée de classiques tels qu’ils ont été lancés à l’époque, ou dans une version techniquement améliorée pour du matériel plus actuel. Comme nous le faisons habituellement avec chaque lot d’offres, nous allons cette fois vous recommander dix jeux que vous devriez découvrir si vous ne l’avez pas déjà fait, ou pour profiter à nouveau des mises à jour après plusieurs années de commercialisation.

Dix classiques à savourer à nouveau

Nous commencerons par passer en revue les remasters de jeux plus contemporains, comme The Last of Us Remastered ou God of War III Remastered, deux jeux que l’on peut sans aucun doute placer parmi les dix (ou cinq) meilleurs sur PlayStation 3 et qui sont fantastiques sur PlayStation. 4, étant également compatible avec PS5. Bien sûr, grâce à la rétrocompatibilité, aucun d’entre eux n’a bénéficié d’améliorations techniques dans la dernière console Sony. Il existe également deux trilogies de plateformes comme Crash Bandicoot N Sane Trilogy et Spyro Reignited Trilogy, qui, loin d’être de simples remasters, présentent toutes deux un personnage de remake qui les fait paraître les plus actuelles.

Evidemment il faut recommander le remake toujours incontournable de Shadow of the Colossus, le chef d’oeuvre de la Team ICO sur PlayStation 2 que Bluepoint Games, spécialistes de ces luttes, a su refaire avec une section technique fantastique. Et si vous souhaitez découvrir des jeux plus classiques dans leur forme originale, la terreur de l’exigeant Forbidden Siren ou le rôle japonais de Rogue Galaxy sont deux excellentes alternatives.

Crash Bandicoot N Sane Trilogy pour 19,99 € (50% de réduction)

God of War III Remastered pour 9,99 € (50% de réduction)

Spyro Reignited Trilogy pour 13,99 € (65% de réduction)

Burnout Paradise Remastered pour 7,99 € (60 % de réduction)

The Last of Us Remastered pour 9,99 € (50% de réduction)

Shadow of the Colossus pour 19,99 € (50% de réduction)

Pack Vanquish & Bayonetta 10e anniversaire pour 17,99 € (60 % de réduction)

Rogue Galaxy pour 7,49 € (50% de réduction)

Sirène interdite pour 4,99 € (50% de réduction)

Dark Chronicle pour 7,49 € (50% de réduction)