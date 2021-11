Les employés d’Ubisoft exigent quatre actions clés pour lutter contre le harcèlement au travail

Les problèmes chez Ubisoft à la suite des multiples accusations de harcèlement au travail au sein de l’entreprise française sont loin d’être terminés. Ni les excuses publiques de son PDG, Yves Guillemot, ni la démission de certains hauts fonctionnaires ne suffisent à la plateforme A Better Ubisoft, née dans le but d’améliorer l’environnement de l’entreprise qui a créé Far Cry 6 ou Assassin’s Creed Valhalla, parmi tant d’autres. d’autres, et a récemment lancé Riders Republic. Avec cela, ladite plate-forme a rendu publique une série de mesures qu’elle demande de prendre, puisque, selon ce qu’ils disent, aucune de ses demandes n’a été satisfaite.

C’est sur Twitter où cette plateforme a dénoncé que ces quatre mesures ont déjà été transmises aux échelons supérieurs d’Ubisoft, n’ayant fait aucun progrès dans leur mise en conformité. « Il y a 100 jours, nous avons signé notre carte ouverte et établi quatre revendications clés », ont-ils commencé par dire sur le réseau social. « Aucune de nos demandes n’a été satisfaite. C’est pourquoi nous lançons aujourd’hui une nouvelle pétition, ouverte à tous ceux qui nous soutiennent à signer. »

Curieusement, ils accompagnent ce tweet d’une image qui peut lire « 100 jours, aucune demande satisfaite : vous pouvez sûrement faire mieux », parodiant la campagne Far Cry 6, dans laquelle le méchant Antón Castillo écrit personnellement un e-mail à tous ces joueurs qui ont pas joué trop longtemps.

Qu’exigez-vous de A Better Ubisoft ?

Cela étant dit, quelles sont ces mesures? A Better Ubisoft exige ce qui suit :

– Arrêtez de promouvoir ou de transférer des intimidateurs reconnus d’un studio à l’autre, ou d’une équipe à l’autre, sans aucune conséquence.

– Nous voulons une chaise à la table des négociations, pour avoir une voix dans la façon dont Ubisoft progresse d’ici à l’avenir.

– Collaboration entre l’industrie, pour se mettre d’accord sur une série de règles et de processus que tous les studios peuvent utiliser pour faire face à ces situations.

– Cette collaboration doit impliquer des salariés occupant des postes non exécutifs.

Comme nous l’avons vu il y a quelque temps, certains employés d’Ubisoft ont dénoncé que l’entreprise leur a interdit de parler à la presse, c’est pourquoi ils ont décidé de lancer cette campagne publique, pour que toute personne qui veut les soutenir signe, au lieu de la faire strictement interne.