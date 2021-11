LoL Worlds 2022 : quand et où auront lieu les Mondiaux de l’année prochaine ?

La finale de League of Legends Worlds 2021, disputée entre Edward Gaming et DWG Kia, vient de se terminer. Après un championnat long et intense, le grand vainqueur de l’événement a été Edward Gaming après avoir battu son rival par un 3-2 serré. Et comme nous en redemandons, nous attendons déjà la prochaine édition du tournoi ; Nous vous disons combien et où il se tiendra.

League of Legends Worlds 2022 : lieu et date officiels

Si on regarde en arrière, il faut remonter à 2016 pour retrouver une édition du championnat du monde de League of Legends en Amérique du Nord. En fait, il était prévu de tenir cette édition à cet endroit, mais les effets de COVID-19 ont fini par entraîner un changement de lieu en faveur de Reykjavik (Islande). Bien entendu, en 2022 on reviendra au plan initial : les LoL Worlds 2022 se joueront à Los Angeles (États-Unis). Les dates exactes ne sont pas encore connues, mais ce sera au cours des derniers mois de 2022.

League of Legends débarque sur Netflix : voici Arcane

Arcane est la nouvelle série se déroulant dans l’univers du populaire PC MOBA. Sa première aura lieu ce soir (vous pouvez consulter tous les horaires et comment le regarder en ligne via le lien suivant) et comportera 9 épisodes. Selon le synopsis officiel, « L’histoire se concentre principalement sur deux villes : la riche et équilibrée Piltover et le cœur miteux de Zaun. Les tensions entre les deux villes augmentent encore avec la création de l’hextech, la manière dont toute personne peut contrôler la magie énergie; et d’autre part à Zaun un nouveau médicament appelé shimmer apparaît qui transforme les humains en monstres ».

