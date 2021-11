Final Fantasy Xiv : Endwalker Retardé Jusqu'à Début Décembre

Ni l’éternel World of Warcraft ni le nouveau concurrent New World n’ont empêché l’un des MMORPG les plus réussis d’aujourd’hui de poursuivre son essor. Ainsi, Final Fantasy XIV continuera de grandir prochainement avec l’extension Endwalker -que nous avons déjà vu en profondeur-, même si cela prendra un peu plus de temps que prévu, puisque l’équipe de Naoki Yoshida, réalisateur et producteur du jeu, a vu obligé de retarder de quelques semaines.

Cela a été communiqué dans une note officielle par Yoshida lui-même, assurant que ce retard, qui sera jusqu’au 7 décembre prochain – il était initialement prévu pour le 23 novembre -, n’est dû ni plus ni moins qu’à un processus de polissage du jeu, soulignant à quel point important cette expansion est au niveau narratif.

La conclusion d’une saga

« Alors que nous approchions de la fin du développement d’Endwalker, j’ai tout joué, des missions au contenu des batailles, et je ne pouvais pas contenir mon désir d’améliorer la qualité d’Endwalker, notamment parce que cette extension marque la fin des événements de Final Fantasy XIV, » Yoshida dit dans cette déclaration. « Même si nous regardons au-delà d’Endwalker, nous continuerons l’histoire du jeu et espérons créer des expériences plus agréables. Cependant, c’est parce qu’Endwalker se termine avec la première grande saga que nous avons pensé que notre équipe devait aller plus loin et atteindre la limite de ce que nous avons prévu. »

Pendant ce temps, Yoshida porte l’entière responsabilité de ce retard, dans un remarquable exercice de leadership. « Il y a plusieurs raisons à ce retard, mais étant chargé de superviser tous les aspects du jeu en tant que chef de projet, toute la responsabilité m’incombe », explique Yoshida. « Laissez-moi vous présenter mes plus sincères excuses, nos guerriers de la lumière du monde entier qui attendaient la sortie d’Endwalker, je suis vraiment désolé. »

Cela dit, il en va de même du lancement d’Endwalker, qui arrivera le 7 décembre sur toutes les versions dans lesquelles le jeu est disponible : PS5, PS4 et PC.

Source : Square Enix