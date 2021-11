New World détaille les nouvelles sur la migration des serveurs et l’économie du jeu

Bien que la popularité de New World ait chuté ces dernières semaines, comme c’est évident, il existe toujours une très grande communauté intéressée par l’actualité et notamment par certains aspects comme la migration de serveur. Nous avons déjà vu à quel point les joueurs avaient été frustrés de créer un personnage, de le développer et de ne pas pouvoir le migrer pour pouvoir jouer avec leurs amis, ce sur quoi Double Helix continue de travailler.

Double Helix travaille sur l’optimisation des serveurs

Cela a été assuré dans un article publié sur le blog officiel du jeu, dans lequel ils parlent d’autres aspects tels que les serveurs complets ou l’économie du jeu. Concernant la migration des personnages, l’étude a mis en évidence que cette fonctionnalité a été réactivée et que la plupart des joueurs devraient pouvoir la réaliser. Pourtant, Double Helix a promis qu’ils sont « engagés à faire en sorte que la communauté soit satisfaite » à long terme, et qu’ils continueront à surveiller leurs commentaires une fois cette migration de serveur terminée.

Un autre problème était, et continue d’être, celui de la migration par région, quelque chose que pendant qu’ils continuent à travailler dessus, ils reconnaissent que c’est quelque chose « difficile à résoudre et que cela prendra du temps ». Pendant ce temps, ils ont également travaillé pour que les joueurs actifs sur un serveur ne partagent pas les files d’attente avec de nouveaux joueurs, créant la fonction État du serveur complet, selon laquelle ils surveilleront les joueurs actifs afin que ceux qui veulent entrer n’aient pas à faire le long files d’attente qui ont été vues au cours des premiers jours du jeu sur le marché. Évidemment, cela signifie que les nouveaux joueurs ne peuvent pas commencer à jouer et le faire avec leurs amis, ou que certains serveurs n’ont pas autant de volume de joueurs que d’autres, ce dont ils sont conscients et fonctionneront pour que cela n’arrive pas.

Dans cet article, le lien auquel nous vous laissons ci-dessous, ils parlent également des changements dans l’économie, de ses exploits, de la culture de pièces de monnaie, de la modération, du calendrier des correctifs, de la chance et de bien d’autres sujets qui intéresseront sûrement les joueurs de MMO d’Amazon Game. Ateliers.

Source : New World