Call of Duty Vanguard : où acheter le jeu, prix et éditions

Call of Duty: Vanguard est maintenant disponible sur PS5, PS4, Xbox Series X | S, Xbox One et PC. Le nouveau travail de Sledgehammer Games nous plonge au cœur de la Seconde Guerre mondiale. Son offre complète chacun des éléments que vous pouvez attendre d’un opus principal : campagne, multijoueur et mode zombie. Vous n’avez pas encore franchi le pas ? Nous vous disons combien cela coûte et quelles éditions sont disponibles.

Combien vaut Call of Duty : Vanguard et quelles éditions a-t-il ?

Le prix du titre varie selon la plateforme et le format. La version physique de PS4 et Xbox One commence à 74,99 euros, tandis que dans les magasins numériques, elle coûte 69,99 euros. Si vous préférez la nouvelle génération, le prix augmente d’au moins cinq euros de plus : 79,99 euros. Aucune édition physique n’est commercialisée pour le PC.

Dans les établissements traditionnels, vous ne trouverez que les exemplaires standards. Si vous voulez une édition plus complète, vous devriez viser l’édition définitive numérique. Pour 109,99 euros, vous recevrez un accès au jeu et une variété de bonus numériques : 3 skins d’opérateur, 3 projets d’armes avec traceurs, un bonus de cinq heures d’expérience en double joueur et un pack de passe de combat. Sans compter les autres packages inclus dans les exemplaires standards.

La communauté PC devrait se rendre sur Battle.net, comme cela s’est déjà produit avec les derniers versements. L’édition standard numérique est à 59,99 euros, tandis que l’édition définitive coûte 99,99 euros.

Où acheter Call of Duty : Vanguard ?

Format numérique

Format physique