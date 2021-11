Le battle royale Final Fantasy VII : le premier soldat dévoile sa date avec une cinématique étonnante

Final Fantasy VII: The First Soldier, la prochaine bataille royale gratuite de Square Enix pour téléphones mobiles et inspirée de la populaire saga JRPG, a déjà une date de sortie confirmée sur iOS et Android : le 17 novembre 2021. partagée par les responsables à travers une nouvelle et spectaculaire scène cinématographique en guise d’introduction que vous pouvez voir en tête de cette actualité. Ainsi, les fans qui attendent avec impatience la deuxième partie de Final Fantasy VII Remake pourront profiter d’une proposition très différente mais qui indique des voies dans le genre battle royale.

Returnal à Midgard dans la clé de bataille royale

Ainsi, la prochaine version de Final Fantasy VII : The First Soldier sur les appareils iOS et Android sera simultanément mondiale, nous n’aurons donc pas à connaître les différents fuseaux horaires pour commencer les batailles effrénées pour devenir Soldiers of Shinra.

« Vous devez choisir un style de combat, tel que le style du guerrier ou du sorcier, puis vous débarrasser du reste des candidats en utilisant n’importe quelle méthode à laquelle vous pouvez penser. Armes à feu, corps à corps, magie… Le choix vous appartient », assurent-ils depuis Square Enix.

Et c’est que cette nouvelle proposition de bataille royale vise à rivaliser avec les grands poids lourds du genre sur les téléphones mobiles. Pour ce faire, il utilisera l’univers de Final Fantasy VII, des tonnes de personnalisation et d’éléments à débloquer, une action endiablée pouvant accueillir jusqu’à 75 joueurs simultanés et une mise en scène vraiment accrocheuse.

Final Fantasy VII : The First Soldier sera disponible le 17 novembre 2021 sur l’App Store et Google Play, entièrement gratuit avec des options de micro-paiement. Rappelons également que la pré-inscription est ouverte pour obtenir des récompenses intéressantes.

Origine | Square Enix