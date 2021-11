Elden Ring révèle des cours disponibles en bêta privée

Elden Ring partage avec la communauté les cours disponibles lors de leur test de réseau privé. Au total nous en aurons cinq disponibles, qui donnent un aperçu de ce qui nous attend dans la version finale, prévue pour le 25 février prochain sur PS5, PS4, Xbox Series X | S, Xbox One et PC.

Toutes les classes de test de réseau privé Elden Ring

Les joueurs pourront accéder aux éléments suivants : guerrier, chevalier ensorcelé, prophète, champion et loup de sang. Ce dernier était l’un des protagonistes du dernier gameplay officiel, que vous pouvez voir en haut de cette news. Le nombre de classes disponibles au lancement n’a pas dépassé.

Cette avance aura lieu entre le 12 et le 15 novembre sur les systèmes PlayStation et Xbox ; les utilisateurs d’ordinateurs devront attendre la sortie du jeu complet. La méthode d’accès nécessitait de remplir une demande sur le site Web de Bandai Namco avant le 1er novembre. Si vous l’avez fait, vous serez averti par e-mail si vous avez été choisi dans le processus. Non, la demande d’accès ne vous donne pas de mot de passe, mais le processus se fera par tirage au sort.

Première session : vendredi 12 novembre, de 12h00 à 15h00 (CET)

Deuxième session : samedi 13 novembre, de 04h00 à 07h00 (CET)

Troisième session : samedi 13 novembre, de 20h00 à 23h00 (CET)

Quatrième session : dimanche 14 novembre, de 12h00 à 15h00 (CET)

Cinquième session : lundi 15 novembre, de 04h00 à 07h00 (CET)

From Software a assuré au cours des dernières semaines que le développement était en phase finale et que l’équipe « avançait en toute tranquillité ». Tout est prêt pour l’un des jeux les plus attendus de 2022.

La source: Anneau d’Elden sur Twitter