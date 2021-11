GTA: San Andreas The Definitive Edition sur Xbox Game Pass maintenant disponible en préchargement

Grand Theft Auto: San Andreas – The Definitive Edition est désormais disponible en préchargement sur Xbox Game Pass. Les utilisateurs abonnés peuvent télécharger et installer le jeu avant son lancement le 11 novembre. Cette édition nécessite 21,82 Go d’espace libre sur votre disque dur.

Le préchargement est également disponible pour ceux qui ont effectué le prépaiement de la collecte, au moins sur Xbox au moment de la rédaction. Grand Theft Auto III – The Definitive Edition nécessite au moins 5,28 Go d’espace libre, tandis que Vice City vise 10,73 Go. Vous pouvez connaître tous les détails dans ce lien.

Que pouvons-nous attendre de The Definitive Edition ?

Grand Theft Auto: The Trilogy – The Definitive Edition est la mise à jour de trois des versements de la franchise à succès. GTA III, Vice City et San Andreas passent par l’atelier pour se renouveler en tous points, à la fois visuellement et jouable. On peut s’attendre à des améliorations « à tous les niveaux », comme des environnements retouchés, des textures en haute résolution, une plus grande distance visuelle et « des commandes et une visée à la manière de Grand Theft Auto V ».

Dans les consoles de nouvelle génération, il atteindra une résolution 4K et 60 images par seconde (sauf pour le modèle Xbox Series S). Sur PC, il prendra en charge NVIDIA DLSS et sur Nintendo Switch, il utilisera l’écran tactile et le gyroscope. Il comportera une roue mise à jour pour changer d’armes et de rayons, un jeu de tir amélioré, la possibilité de redémarrer immédiatement une mission ratée et des effets d’eau améliorés.

Source : Xbox