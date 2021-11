Le jeu Marvel du créateur d’Uncharted confirme le scénariste

Skydance New Media, la société dirigée par Amy Hennig (Uncharted), travaille sur un jeu vidéo Marvel. Cela a été annoncé par l’entreprise elle-même sur les réseaux sociaux, même si la saga qu’elle adaptera n’a pas transcendé. Après avoir confirmé que l’actrice principale de Star Wars Battlefront 2 – Janina Gavankar – ferait partie du casting, le nom du premier scénariste confirmé a été révélé.

Il s’agit de Marc Bernardin, scénariste et producteur qui a participé à des projets tels que Castle Rock, Masters of the Universe : Revelation ou Star Trek : Picard, mais a également écrit des bandes dessinées pour Marvel et DC Comics. « Pendant la majeure partie de la pandémie, j’ai travaillé avec une femme nommée Amy Hennig, qui a créé, écrit et réalisé la saga Uncharted », a-t-il révélé sur le podcast FatMan Beyond.

« Ils ont annoncé cette semaine que le jeu est en développement en collaboration avec Marvel, c’est tout ce que je peux dire, même si j’ai passé une bonne partie de l’année » plongé dans cette histoire. On ne sait pas grand-chose d’autre sur le projet, au-delà ce sera un titre à gros budget axé sur la narration et avec de l’action et de l’aventure en arrière-plan. Dans le MeriPodcast de cette semaine, nous avons réfléchi à ce titre : vous pouvez le voir juste en dessous de ces lignes.

Marvel continue avec plus de jeux

Le projet Skydance New Media n’est qu’un des jeux vidéo basés sur les super-héros de Marvel. qui se profilent à l’horizon. Les Gardiens de la Galaxie de Marvel viennent d’être mis en vente, mais en 2022, nous verrons Midnight Suns de Marvel, sans parler des productions à plus long terme qu’Insomniac Games a entre les mains. Nous parlons bien sûr de Marvel’s Spider-Man 2 et de Marvel’s Wolverine.

Après avoir quitté Naughty Dog, Amy Hennig a continué à chercher son site. Il a travaillé sur un jeu Star Wars alors qu’il travaillait chez Visceral Games, un studio qu’Electronic Arts a fermé il y a longtemps. Skydance New Media produira son premier titre, tandis que Hennig elle-même travaille sur le scénario de Forspoken, l’un des jeux vidéo les plus attendus de Square Enix.

Origine | PC Gamer, podcast FatMan Beyond