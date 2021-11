La première affiche de Spider-Man : No Way Home apparaît dans le bus de Melbourne – Est-ce réel ?

Un peu plus d’un mois après sa sortie en salles, une première affiche promotionnelle de Spider-Man : No Way Home est enfin apparue par surprise sur certains bus de la ville australienne de Melbourne. Et est-ce que la troisième partie des aventures du super-héros araignée de Marvel dans le cadre de l’UCM a une campagne publicitaire totalement inhabituelle, avec des fuites, des rumeurs et des confirmations même par certains impliqués dans le film avec une absence totale de matériel promotionnel plus au-delà du premier trailer de fin août dernier. Mais cette première affiche de Spider-Man : No Way Home est-elle réelle ?

Première affiche pour Spider-Man : No Way Home

Ainsi, les premières informations sur l’observation de cette première affiche promotionnelle de Spider-Man : No Way Home ont transpiré il y a quelques heures sur Reddit, où la photo qui accompagne cette nouvelle a été publiée avec le témoignage de plusieurs personnes qui prétendent ont vu l’affiche à différents endroits à Melbourne dans les transports publics de la ville australienne.

L’image montre Spider-Man de Tom Holland dans l’une de ses poses typiques de super-héros, vêtu de l’Iron Spider et les jambes mécaniques de son dos activées pour faire face aux tentacules du docteur Octopus, comme nous l’avons vu dans la première bande-annonce du film. Tout cela avec un vortex dimensionnel de ce qui ressemble à New York en arrière-plan.

Bien entendu, tant l’image que les différents logos visibles sur l’affiche semblent réels, ce qui donnerait à l’affiche sa véracité, en plus du placement lui-même dans les bus publics de la ville de Melbourne, donnant ainsi le signal de départ à la campagne. publicité pour Spider-Man: No Way Home dans le monde. La seule chose qui ressort est que la pose de Spider-Man est exactement la même que celle observée dans un cadre spécifique de la bande-annonce, avec Spider-Man sur une voiture.

Spider-Man: No Way Home devrait sortir en salles le 17 décembre 2021.

Origine | L’écran diatribe