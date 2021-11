Jeux gratuits et à vendre pour ce week-end : Ghost Recon Breakpoint et plus

Un nouveau week-end, une nouvelle fenêtre d’opportunités pour découvrir d’autres aventures. Entre le 5 et le 7 novembre, vous verrez une sélection de jeux gratuits et à vendre. Dans cet article, nous vous dirons les plus remarquables.

Ghost Recon : Breakpoint sur PlayStation, Xbox et PC

Ubisoft vous permet de plonger dans la version complète de Ghost Recon : Breakpoint pour une durée limitée. Jusqu’au 7 novembre, vous pouvez jouer sans aucune restriction. Une fois votre progression terminée, elle restera enregistrée jusqu’à ce que vous décidiez de sauter le pas. Dans la version Xbox, vous aurez besoin d’un abonnement à Xbox Live Gold ou Xbox Game Pass Ultimate.

Aven Colony pour PC

Epic Games Store continue de proposer des jeux gratuits avec sa promotion hebdomadaire. Aven Colony est celle choisie par les Américains au cours du cycle actuel. Vous pouvez l’utiliser jusqu’au 11 novembre prochain à 17h00 (CET). Une fois que vous le faites, il sera lié pour toujours dans votre bibliothèque numérique.

Abri pour animaux : Prologue pour PC

Avez-vous déjà voulu gérer votre propre refuge pour animaux abandonnés et sauvés? Games Incubator vous offre cette possibilité. Prenez soin de ceux qui arrivent, soignez-les, gardez-les soignés et voyez de première main le fruit de votre travail. Au fur et à mesure que vous progressez dans l’aventure, vous pouvez agrandir votre abri avec de nouvelles installations. Ton but? Amenez-les à trouver une famille.

Jours de jeu gratuit Xbox

Xbox propose trois titres gratuits pour les abonnés Xbox Live Gold ou Xbox Game Pass : Warhammer Vermintide II, Street Power Soccer et le Ghost Recon Breakpoint susmentionné. N’oubliez pas que vous devez être membre actif de l’un des deux abonnements commentés pour pouvoir y accéder. Tous les progrès que vous faites seront enregistrés dans votre profil, y compris les réalisations. Si vous faites le pas pour l’acheter, vous continuerez à partir du point où vous l’avez laissé.

Les meilleures offres sur PlayStation, Xbox et plus

Playstation

Xbox

PC (Vapeur)