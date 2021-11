Nintendo sur le successeur de la Switch : "Nous travaillons toujours sur le concept"

Le successeur de la Nintendo Switch devrait sortir cette décennie. C’est la très large fenêtre de lancement que Nintendo s’est fixée pour l’arrivée de sa nouvelle console, qui n’a pas encore été officiellement annoncée. A l’occasion de la présentation des résultats financiers du deuxième trimestre de l’exercice 2021, les Mario’s ont fourni quelques indices sur ce qu’ils ont entre les mains en matière de hardware. L’analyste de David Gibson a publié une transcription de la session de questions et réponses.

« Que pouvez-vous dire sur l’appareil qui sortira en 20XX ? », ont-ils demandé à Nintendo. « Rien, » répondit-il. « Switch est au milieu de son cycle de vie. Maintenant, nous avons OLED « , qui sera nourri » à partir d’une gamme de produits variée « . Sur la nouvelle génération, ils n’ont pas publié d’engagement, au-delà de cela, ils discutent toujours en interne « du concept et du timing ».

Pendant ce temps, comme Sony et Microsoft, la Nintendo Switch a été confrontée à un défi majeur : la pénurie de semi-conducteurs. Les Japonais affirment travailler sur des solutions pour atténuer les effets de cette crise. D’un autre côté, ils ont fait valoir que l’approche du marché audiovisuel se poursuivra, mais qu’ils ne feront pas trop de films en même temps.

R : Sur la prochaine génération, nous ne disons pas pour le moment, nous sommes toujours en train de discuter en interne sur le concept, le calendrier, etc. et de discuter de tout 3) -David Gibson (@gibbogame) 5 novembre 2021

Nintendo Switch Online se développera à l’avenir

Une autre nouveauté apportée par l’assemblée des actionnaires est que Nintendo Switch Online et son pack d’extension continueront de s’améliorer et de recevoir du contenu à l’avenir. Naturellement, ils n’ont pas expliqué exactement en quoi consisteront ces nouveaux ajouts, bien qu’ils aient expliqué que leur objectif est de satisfaire les attentes des adeptes. Pour l’instant, il y a déjà plus de 30 millions d’abonnés.

L’arrivée d’un successeur à la Nintendo Switch semble lointaine, puisque la console actuelle se vend à un rythme vertigineux. Avec 92,80 millions d’unités vendues, il est sur le point d’atteindre le chiffre de la Wii.

Origine | David Gibson (Twitter)