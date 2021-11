Gael García Bernal sera le loup-garou de Marvel sur Disney +

La nuit des morts est passée, mais Disney regarde déjà de travers le prochain Halloween, car il travaille sur une nouvelle production Marvel Studios pour sa plateforme Disney +. The Wrap a révélé que Gael García Bernal (Amores Perros, Also la Lluvia) incarnera le loup-garou dans un spécial Halloween prévu pour 2022. Selon ces informations exclusives, la production basée sur Werewolf by Night débutera au début de l’année.

Ce sont les deux personnages que Marvel a utilisés à ce jour

Les détails du projet sont gardés dans la plus stricte confidentialité, mais Marvel a utilisé deux personnages différents du nom de Werewolf by Night à travers l’histoire :

Le premier, Jack Russell, a été créé par Gerry Conway et Mike Ploog et était basé sur des concepts de Stan Lee et Roy Thomas. Sa première apparition a eu lieu en 1972, dans une saga de 43 numéros qui s’est terminée en 1977. Le personnage est un descendant d’humains et de loups-garous, qui au final est capable de se transformer à volonté sans avoir besoin d’une pleine lune.

Loup-garou de nuit.

D’autre part, le volume 3 du nouveau Werewolf By Night (2020) mettait en vedette Jake Gomez, créé par l’équipe créative de Taboo, Benjamin Jackendoff et Scot Eaton. Gomez est membre de la tribu amérindienne Hopi, dont la famille a subi la malédiction des lycanthropes. Dans le même temps, une entreprise pharmaceutique essaie de les exploiter.

Le Wrap ne sait pas lequel d’entre eux sera l’incarnation choisie. Marvel Studios, pour sa part, est toujours plongé dans le développement de nombreux projets audiovisuels, dont beaucoup destinés à Disney+. Tout au long de cette année, nous avons pu profiter de séries originales telles que Wanda et Vision (Wandavision), Falcon and Winter Soldier, Loki, What If ou le futur Hawk Eye, qui sortira le 24 novembre.

Gael García Bernal est un visage bien connu du cinéma international. Il est récemment apparu dans Time de M. Night Shyamalan.

Origine | L’Enveloppe