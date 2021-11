Skyforge reçoit une mise à jour gratuite de Heart of Steel chargée de contenu : maintenant disponible

Skyforge, le populaire MMORPG fantastique de MY.GAMES disponible sur PC, PS4, Xbox One, PS5 et Xbox Series X | S, reçoit la nouvelle mise à jour gratuite Heart of Steel avec de nombreux nouveaux contenus, notamment de nouveaux donjons, plus d’aventures et une nouvelle arène JcJ. Cela a été annoncé par les responsables via leurs canaux officiels, présentant les nouvelles images de contenu qui peuvent désormais être téléchargées sur toutes les plateformes.

Nouveau contenu PvE et PvP pour Skyforge

Ainsi, cette nouvelle mise à jour poursuit l’histoire de Skyforge avec de nouveaux contenus PvE et PvP. « En dévoilant la prochaine partie de l’histoire de Terra, les héros s’aventureront comme jamais auparavant dans les entrailles de cette mystérieuse planète dans une nouvelle aventure. Les Immortels pourront pénétrer dans les grottes de cristal de Terra, inondées d’eau cristalline et de cristaux scintillants – une ressource inestimable et extrêmement convoitée – tout en se défendant contre les forces du mal », expliquent les responsables.

De plus, Heart of Steel offre également l’accès au Wynd’s Laboratory, un donjon dans lequel jusqu’à 5 joueurs découvriront les sombres secrets d’une sinistre construction érigée par le père des Mechanoids, le redoutable William Wynd, également connu sous le nom de The Integrator.

Enfin, les utilisateurs de Heart of Steel profiteront d’une nouvelle arène PvP connue sous le nom de Xintara’s Trial dans laquelle deux équipes de trois joueurs s’affronteront, le tout pour dominer toute la carte à travers le réseau labyrinthique de tunnels souterrains de Terra.

Skyforge : Heart of Steel est désormais disponible gratuitement pour PC, PS4, Xbox One, PS5 et Xbox Series X | S ; Vous avez besoin de Skyforge pour profiter de ces nouveaux contenus.

Skyforge est un jeu d’action en ligne inspiré de la science-fiction et de la fantasy, se déroulant dans un univers peuplé de dieux et de monstres. En tant qu’immortel d’Aelion, faites équipe avec des joueurs du monde entier pour révéler des histoires incroyables, explorer des terres inconnues et défendre un monde en constante évolution contre les invasions.

