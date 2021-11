Battlefield 2042 : EA s’assure que les commentaires sur la bêta ont été "très positif"

Le genre du jeu de tir à la première personne renforcera son offre dans les prochains jours. En plus de Call of Duty: Vanguard, les joueurs pourront profiter de matchs multijoueurs dans Battlefield 2042, la nouvelle production d’EA DICE. Il semble que les premières réactions des utilisateurs aient été positives, ou du moins c’est ce qu’affirme Andrew Wilson, PDG d’EA. Selon ses propres termes, les impressions avec la version bêta ont été « extrêmement positives ».

Les déclarations ont été faites lors de l’assemblée générale, dans le cadre de la présentation des résultats financiers du deuxième trimestre de l’exercice 2021. « Je pense qu’en général les retours de la bêta ont été extrêmement positifs », même s’il reconnaît que « il y a eu des conversations sur certains éléments de la bêta », des erreurs qui ont été longuement discutées et que DICE corrigera dans la version commerciale.

EA parle de « demande énorme »

« Nous voulons pouvoir profiter des retours d’expérience sur ces éléments. Il précise qu’il se réfère à des critiques constructives, qui permettront de « mettre en œuvre » les changements dans le jeu vidéo. « Et encore, je pense que ce que nous avons parlé à la communauté, c’est qu’il s’agit d’une ancienne version que nous avons utilisée pour la version bêta pendant que l’équipe continuait à travailler, ajuster et améliorer la version finale du jeu. » Il déclare qu’ils se sentent « très bien » à ce sujet et souligne que les chiffres initiaux « devraient être lus » comme un symptôme de « l’énorme demande » qu’il y a avec Battlefield 2042.

Battlefield 2042 sortira le 19 novembre sur Xbox One, Xbox Series X, Xbox Series S, PS4, PS5 et PC. A noter que tous ceux qui sont abonnés à EA Play et Xbox Game Pass (Ultimate ou PC) auront la possibilité d’accéder au jeu en avance le 12 novembre. Ils pourront jouer pendant 10 heures au total, tandis que les membres EA Play Pro profiteront du titre complet.

Origine | Boulon de jeu