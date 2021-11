FIFA 2K n’est pas une réalité, mais Take-Two parle de cette possibilité

PlayMais Basic 500 Jeu de Construction pour Les Enfants à partir de 3 Ans | stimule la créativité et la motricité | Cadeau Parfait pour Filles et garçons | Made in Germany

LOISIRS CRÉATIFS : Pieces PlayMais multicolores, instructions et matériel de bricolage pour une expérience complète. Convient également comme complément à PlayMais WORLD. LOISIRS CRÉATIFS : Pieces PlayMais multicolores, instructions et matériel de bricolage pour une expérience complète. Convient également comme complément à PlayMais WORLD. GRANDE VALEUR ÉDUCATIVE : L'artisanat avec PlayMais n'est pas seulement amusant, il favorise également la créativité et les capacités motrices. C'est le jouet de construction parfait pour les petits rêveurs ambitieux. FABRIQUÉ EN ALLEMAGNE : PlayMais est un produit naturel 100% biodégradable, fabriqué avec du maïs et de l'eau et coloré avec du colorant alimentaire. Ce produit durable est entièrement développé et fabriqué en Allemagne. IMAGINATION ILLIMITÉE : Avec PlayMais, les garçons et les filles peuvent créer des images et des figures colorées. Laissez libre cours à votre créativité et soyez créatif avec PlayMais.