League of Legends, Valorant, TFT et plus arrivent sur Epic Games Store

Riot Games et Epic Games ont officialisé un important accord de collaboration, qui se traduit par l’arrivée des grands jeux vidéo de la société nord-américaine. Dans un communiqué publié sur le site Web d’Epic, l’éditeur a indiqué que League of Legends, TeamFight Tactics, Legends of Runeterra et Valorant sont désormais disponibles sur Epic Games Store.

A noter que les joueurs pourront utiliser leurs comptes et déplacer leur liste d’amis sans aucun problème, puisque le nouveau client Riot fonctionne depuis le début de ce mois.

« Riot Games est l’un des meilleurs développeurs au monde, créateur de sagas de divertissement révolutionnaires », a déclaré Steve Allison, vice-président et directeur général d’Epic Games Store. « Nous sommes ravis qu’ils nous aient choisis comme partenaire pour proposer leurs titres à des millions de nouveaux joueurs via Epic Games Store. »

Une fête à Fortnite

Pour célébrer la collaboration entre Riot et Epic, un visage bien connu de League of Legends fera une apparition dans Fortnite, cette populaire bataille royale multijoueur. Jinx d’Arcane sera un personnage jouable au-delà des jeux LoL et Riot, un fait qui se produit pour la première fois depuis le lancement du jeu vidéo. Il apparaît à partir de ce même 4 novembre.

En plus du costume Jinx Arcane, le personnage sera accompagné de quelques objets skins, disponibles dans la boutique. Les joueurs pourront obtenir l’accessoire de randonnée Jinx Cymbal Mono, la pioche Pium Pium Crush ou la chanson thème Playground de la bande originale d’Arcane. Il y aura également deux thèmes de chargement exclusifs, Wreaking Havoc et Boom!

« Fortnite a exécuté des collaborations et des expériences de divertissement de haut niveau sans renoncer à son engagement à fournir aux joueurs un contenu qui enrichit leur expérience à la fois dans le jeu et hors jeu, un dévouement que nous partageons et admirons », a déclaré Brandon Miao. Games de Riot. « Nous espérons que les fans apprécieront Jinx, l’un des champions les plus emblématiques de League of Legends. »

Origine | Epic Games