Mises à jour GeForce Now avec 17 jeux en novembre : Bright Memory Infinite et plus

GeForce NOW, la plate-forme de jeux en nuage de NVIDIA, confirme l’arrivée de 17 jeux au total tout au long du mois de novembre. Parmi la sélection met en évidence Bright Memory: Infinite, le jeu de tir qui viendra compléter l’avancée arrivée en 2020.

Tous les jeux de novembre sur GeForce Now

Le catalogue du service ajoutera quatre jeux cette semaine, qui se déroulera du 1er au 7 novembre. Recipe For Disaster, Let’s Build a Zoo, Age of Darkness: Final Stand et Road Redemption sont choisis dans ce cadre. Au cours de ce mois arriveront :

Simulateur de boulangerie – Steam

Mémoire vive : infinie – Steam

Epic Chef – Vapeur

Farming Simulator 22 – Steam et Epic Games Store

The Last Stand: Aftermath – Steam

Noyau – Epic Games Store

Ghostrunner – Epic Games Store

Legion TD 2 – Steam

Mots perdus : au-delà de la page – Steam

MapleStory – Steam

Acier coupé – Vapeur

Histoire de la saison : Pionniers d’Olive Town – Steam

Conte d’immortel – Steam

Nouvel abonnement en route : RTX 3080

Dans un communiqué, le constructeur fait directement référence à sa nouvelle modalité d’abonnement. GeForce NOW RTX 3080 nous permet de profiter d’une résolution 4K et jusqu’à 120 ips dans une sélection de jeux via le streaming. Comme son nom l’indique, il utilise l’un des modèles de cartes graphiques les plus populaires de ces derniers mois. Il est actuellement toujours disponible dans son format de 6 mois « jusqu’à ce que le quota soit rempli ». Son activation en Europe est prête pour décembre.

Cette offre vous permet un accès exclusif aux serveurs de ce GPU et des sessions de jeu allant jusqu’à 8 heures, entre autres. Son prix s’élève à 99,99 euros pour 6 mois de durée. Si ce que vous cherchez c’est de profiter de votre bibliothèque numérique sur Steam ou Epic Games Store et de profiter de meilleurs paramètres graphiques que sur votre système, le service s’adapte à ce que vous recherchez. Cliquez sur ce lien pour connaître tous les détails.

