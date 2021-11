Eternals a été interdit en Arabie saoudite, au Koweït et au Qatar pour avoir présenté des personnages homosexuels

Eternals, le nouveau film de Marvel Studios, s’apprête à sortir dans les salles du monde, puisque sa première est prévue pour demain, le 5 novembre 2021. Et on dit dans presque le monde entier car certains territoires ont décidé de ne pas sortir le nouveau film de Chloé Zhao. ; C’est le cas de plusieurs pays du golfe Persique comme l’Arabie saoudite, le Koweït et le Qatar, qui ont refusé de sortir le film car ils ne peuvent pas le censurer. C’est ainsi que le Hollywood Reporter le publie, recueillant des témoignages qui assurent que la présence du premier super-héros homosexuel de l’UCM n’a pas été bien accueillie par les autorités de recensement de ces lieux.

Phastos, le premier héros homosexuel du MCU

Ainsi, le média américain assure qu’Eternals avait prévu sa première dans des pays comme l’Arabie saoudite, le Koweït et le Qatar le 11 novembre, malgré le fait que la censure ait tenté d’agir sur les images originales du film. En refusant Disney, Eternals a disparu des pages Web de ces pays, bien que dans d’autres comme les Émirats arabes unis, il reste toujours une prochaine version.

Et c’est que selon des sources appartenant à une chaîne de cinémas de la région pointent vers The Hollywood Reporter, la censure a tenté d’opposer son veto à la présence de scènes liées à la sexualité de Phastos, le premier super-héros de l’UCM ouvertement homosexuel et joué par l’acteur Brian Tyree. Henri. Rappelons que dans le golfe Persique l’homosexualité est considérée comme illégale et la censure agit contre toute manifestation ou référence à la communauté gay.

Par le passé, sa réalisatrice Cholé Zhao a déjà fait part de son intention d’éviter toute coupure ou censure en référence à l’homosexualité de Phastos, en s’entendant avec Disney et Marvel pour ne céder à aucun soupçon de censure.

Origine | Le journaliste hollywoodien