Total War Warhammer 3 confirme sa date de sortie tant attendue

Total War : Warhammer 3 confirme sa date de sortie définitive. Le nouveau travail de Creative Assembly fera ses débuts le 17 février 2022 sur des ordinateurs équipés de systèmes d’exploitation Windows. Plus tard viendront ses versions pour macOS et Linux. De plus, le même jour, il sera ajouté au catalogue du Xbox Game Pass pour PC et du Xbox Game Pass Ultimate. Vous pouvez voir en tête de l’actualité sa dernière bande-annonce, qui met l’accent sur les ogres.

« Total War: Warhammer 3 apporte la conclusion explosive avec des factions préférées des fans comme les Kislevs ou l’énigmatique Great Cathay, affrontant des hordes de démons et de monstres des royaumes du chaos », explique Ben Barrett, rédacteur en chef du site Web du studio. « […] De loin notre plus grand Total War, Total War: Warhammer 3 proposera plus de fonctionnalités, une carte plus grande, plus de mécanismes, un récit plus approfondi, des refontes majeures du système et de nouveaux types de bataille.

Quelles éditions aura Total War : Warhammer 3 ?

Sur PC il sera commercialisé sur Steam, Epic Games Store et Microsoft Store. La version Xbox Game Pass vous permettra d’acheter du contenu supplémentaire publié pendant son support post-lancement ; il n’y a aucune restriction d’aucune sorte. Si vous préférez, vous pouvez l’acheter au format physique dans certaines des éditions qu’il aura. L’un d’eux comprend une boîte en métal en édition limitée, une affiche recto-verso, des autocollants et le pack de course Ogre Kingdoms. En revanche, l’édition day one comprend tous les avantages mentionnés, à l’exception de la boîte en métal.

Lorsqu’on lui demande s’il y aura une édition collector, l’équipe confirme qu’il n’y en aura pas. « La combinaison de la pandémie mondiale et de son impact sur d’autres industries, ainsi que la nécessité de travailler à domicile au cours des deux dernières années de développement de Warhammer 3, ont eu pour conséquence de ne pas avoir d’édition collector physique. »

Source : Xbox Wire