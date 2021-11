Ubisoft fête ses 35 ans avec des jeux gratuits et encore plus de surprises

Donkey Kong a 40 ans, Mario 36, Sonic a atteint la trentaine et Ubisoft l’a déjà dépassé. A l’occasion de son 35e anniversaire, la société française a préparé une série de surprises pour les joueurs. Il le fait à un moment troublé pour l’entreprise, car des cas d’abus et de harcèlement ont provoqué des troubles au sein de l’industrie. Quoi qu’il en soit, les Gaulois continueront leurs festivités et offriront des jeux gratuits, des week-ends gratuits, des récompenses, des concours, des offres et l’événement supplémentaire occasionnel.

Dans un communiqué publié sur le site officiel, Ubisoft confirme que les célébrations auront lieu du 2 novembre au 19 décembre. À partir d’aujourd’hui, le 4 novembre, le week-end gratuit Ghost Recon Breakpoint est disponible, ce qui nous permet de profiter de tout le contenu pendant une durée limitée. Toute progression se poursuit si vous achetez le jeu plus tard.

Nous fêtons nos 35 ans 🎉 Offrez-vous des cadeaux et plongez dans vos jeux Ubisoft préférés ! Découvrez le programme complet ✨ -Ubisoft (@Ubisoft) 2 novembre 2021

Ubisoft offrira jusqu’à deux jeux vidéo sur PC, qui n’ont pas été révélés. Ils seront proposés sur une base limitée, bien qu’une fois revendiqués, ils feront définitivement partie de votre bibliothèque Ubisoft Connect.

Ubisoft vient de sortir deux grands jeux vidéo. Le premier d’entre eux est Far Cry 6, un jeu de tir en monde ouvert qui nous met dans le skin du guérillero (ou guérilla) Dani. Antón Castillo, le dictateur de la fiction Yara, a quitté le pays au bord de la guerre civile. Le chaos a également conquis le monde de Riders Republic, qui est un jeu vidéo de course d’arcade fou, également dans un environnement ouvert et multijoueur.

