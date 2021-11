Elden Ring dévoile ses éditions collector ; casque grandeur nature, silhouette, prix et plus

Elden Ring a confirmé les éditions collector qui accompagneront les exemplaires standards lors de leur lancement. Le titre From Software, attendu pour le 25 février 2022, aura plusieurs options pour les plus enthousiastes. Nous vous disons tous les détails.

Édition de lancement d’Elden Ring

Les exemplaires de lancement standard auront un format spécial, comme ce fut le cas avec Dark Souls 3. Appelé Launch Edition, pour le même prix (69,99 euros) vous recevrez le jeu complet, trois cartes exclusives, des autocollants, un poster, un patch en tissu et une boîte métallique alternative en édition limitée. Cette édition sera commercialisée sur PS5, PS4, Xbox Series X | S et Xbox One.

Elden Ring Édition Collector



Ceux qui souhaitent bénéficier de plus d’avantages physiques et numériques pourront envisager deux éditions supplémentaires. D’un côté on retrouve l’Édition Collector, qui reprend tous les avantages de l’Édition de Lancement (hormis le coffret métal), la bande son au format numérique, un livre d’illustrations cartonné de 40 pages, un coffret métal exclusif et la figurine de Malenia, Épée de Miquella, 23 cm. Son prix débute à 189,99 euros. Vous pouvez voir son contenu en détail en haut de ce paragraphe. Ce sera aussi sur PC.

Elden Ring Premium Collector’s Edition

La dernière, appelée Premium Collector’s Edition, reprend les mêmes éléments que la précédente. La seule différence (et pas une petite) est que la réplique officielle à l’échelle 1: 1 du casque de Malenia, le protagoniste de la figure, est ajoutée. Comprend un présentoir et est limité à 6000 unités. Son prix est un peu plus élevé : 259,99 euros. Jusqu’à présent, les établissements qui auront les éditions spéciales disponibles n’ont pas transcendé. Ils sont actuellement uniquement dans la boutique Bandai Namco Europe. Tout est prêt pour le lancement en seulement trois mois.

La source: Bandai Namco