Elden Ring ravit les fans avec un nouveau gameplay étendu

Elden Ring est spectaculaire dans son nouveau gameplay. From Software et Bandai Namco nous ont offert un peu plus d’un quart d’heure de matériel inédit. On y voit comment fonctionne le monde, l’exploration et le combat contre les menaces de l’univers construit par Hidetaka Miyazaki et George RR Martin.

Vous pouvez voir la vidéo en haut de cette actualité.

Qu’est-ce qui attend l’Elden Ring dans les semaines à venir ?

Suite à cet examen approfondi, Elden Ring est en passe de réaliser son test de réseau privé tant attendu. Tous ceux qui ont rempli la demande avant le 1er novembre auront droit à un mot de passe qui leur donnera accès à un aperçu du contenu final. Les sessions de jeu varient en fonction de l’heure à laquelle il sera activé. Consultez le calendrier ci-dessous :

Première session : vendredi 12 novembre, de 12h00 à 15h00 (CEST)

Deuxième session : samedi 13 novembre, de 04h00 à 07h00 (CEST)

Troisième session : samedi 13 novembre, de 20h00 à 23h00 (CEST)

Quatrième session : dimanche 14 novembre, de 12h00 à 15h00 (CEST)

Cinquième session : lundi 15 novembre, de 04h00 à 07h00 (CEST)

Rappelons que le titre sera commercialisé le 25 février 2022 sur PS5, PS4, Xbox Series X | S, Xbox One et PC. Au départ, c’était prévu il y a un mois, en janvier, mais « la profondeur et la liberté stratégique » ont dépassé « les attentes initiales » de l’équipe. En octobre, nous avons appris qu’il était « dans les dernières étapes de son développement ». Yasuhiro Kitao, membre de l’équipe de communication de From Software, a assuré que l’équipe « avançait sereinement ».

Peu de détails ont été partagés sur le jeu, sauf qu’il aura plusieurs fins et que le cheval pourra effectuer des doubles sauts. En cliquant sur ce lien, vous pouvez découvrir les dernières données qui ont transpiré.

Source : Bandai Namco sur YouTube