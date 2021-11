LOOP est né, le nouveau projet d’édition de jeux vidéo héritier de GameReport

LOOP est le nom du nouveau projet éditorial de l’équipe derrière le magazine GameReport. Avec l’ambition de consolider ce nouveau nom comme référence en matière de réflexion et de critique des jeux vidéo, l’équipe a lancé ce mercredi 3 novembre une campagne de mécénat via le portail Verkami ; l’objectif est d’atteindre au moins 21.000 euros pour aller de l’avant avec deux numéros au format physique et numérique.

Qu’est-ce que LOOP et quel est son objectif dans le panorama de la critique de jeux vidéo

Dans le même esprit qu’avec GameReport mais avec une énergie renouvelée, nous nous penchons sur une publication qui vise à « aborder la réflexion et la critique du jeu vidéo en tant que phénomène culturel, au-delà du simple divertissement, cherchant à créer un dialogue avec d’autres disciplines ». Conformément aux objectifs fixés, la périodicité sera semestrielle ; le premier numéro arrivera en avril et le second en octobre 2022, s’il se poursuit, accompagné d’une structure diversifiée pleine de sujets de toutes sortes.

LOOP, au format des éditions monographiques, se veut un espace pluridisciplinaire où il y a place pour des perspectives hétérogènes dans ses textes ; ainsi que des illustrations originales qui accompagneront chaque numéro. La publication sera sans publicité. Dans l’équipe, nous trouvons le personnel original de GameReport, des vétérans du secteur avec six ans d’expérience dans le domaine de la critique du divertissement électronique.

LOOP, en quête de professionnalisation

A chaque publication, LOOP cherchera à « conjuguer les regards divers de ceux qui la composent, en évitant de trop s’attacher au présent ou de se laisser emporter par la nostalgie ». De la même manière, ils affirment vouloir investir dans le développement des jeux vidéo en Espagne à travers le contact avec des professionnels nationaux, leurs expériences et leur méthodologie de travail.

Ce projet éditorial vise à professionnaliser l’équipe humaine qui le compose. Pour ce faire, ils miseront sur une « juste rémunération » pour tous les membres et assureront une « viabilité économique » qui permet à LOOP de perdurer dans le temps.

Tout compris, de quoi parlera le premier numéro de LOOP ? De l’amour et du sexe dans les jeux vidéo. Dans ses 200 pages, des textes seront consacrés au traitement de l’affect sous tous ses aspects ; de la création de relations affectives et sexuelles au jeu de rôle à l’intérieur et à l’extérieur des expériences de jeu. Ils préparent également des textes sur les mods sexuels du simulateur Les Sims et comment le joueur se rapporte au travail à travers eux. Des titres comme Catherine, Cobra Cluc ou la série Lisa sont quelques-uns des moments forts de son communiqué.

En ce qui concerne les interviews, LOOP a discuté avec Nina Freeman (Analogue: A Hate Story) et le studio Français Deconstructeam (The Red Strings Club), ainsi qu’un profil de carrière de George Kamitani (13 Sentinels: Aegis Rim).

Campagne en cours : comment soutenir LOOP

Les personnes intéressées par LOOP peuvent désormais apporter leurs contributions via la page dédiée sur Verkami, qui comprend également un aperçu du premier numéro de la publication et tous les détails concernant les éditions, les modes de paiement et les extras.

« Avec toutes ces contributions, l’équipe éditoriale de GameReport espère être en mesure de rendre viable la première année de LOOP et de jeter les bases pour que la nouvelle publication devienne un nom clé dans l’écriture de jeux vidéo en langue espagnole. »

La campagne ne fait que commencer.

