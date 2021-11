Les Sims 4 reçoivent une mise à jour gratuite avec de nouvelles histoires

Il y a des jeux qui survivent des années et des années, qui sont toujours là : sans aucun doute, Les Sims 4 en fait partie. Preuve en est qu’Electronic Arts et Maxis ont dévoilé de nouveaux contenus pour le titre, parmi lesquels on retrouve le kit de décoration végétale. De plus, ils ont également publié une mise à jour gratuite, avec laquelle nous pouvons profiter des Scénarios, une fonctionnalité inédite.

Dans un communiqué de presse, EA a expliqué que ce contenu fait partie de la Saison du Soi, une série d’ajouts qui « encouragent la créativité et l’exploration de manières totalement nouvelles », avec lesquelles ils ont l’intention de « célébrer toutes les facettes des Sims ». Il est à noter que les Scénarios sont déjà disponibles. Ce sont essentiellement des histoires basées sur des objectifs dans le titre, dans lesquelles les joueurs ont le pouvoir de décision, quelque chose qui influence les résultats.

Les premiers scénarios de défi sont L’amour après une rupture et l’enrichissement. Il y en aura également un supplémentaire, Infant Excess, malgré le fait qu’il s’agit cette fois d’une édition limitée qui peut être appréciée jusqu’au 6 novembre. Ils promettent plus de scénarios à l’avenir, avec des thèmes et des styles différents.

Tout sur le kit de décoration végétale

Si vous êtes amateur de plantes, vous serez sûrement intéressé par le kit Décoration Légumes, qui sera en vente sur toutes les plateformes à partir du 9 novembre. Pourtant, « vous n’avez pas besoin d’être un expert en botanique » car les Sims ont tout ce dont ils ont besoin pour « faire entrer la nature dehors ». Grâce à leurs talents (il semble qu’ils ne meurent pas des plantes), nous pouvons profiter de quelques maisons dûment décorées de la verdure naturelle de ces spécimens. Qu’elles soient en pot ou à l’état sauvage, les plantes « transforment n’importe quelle pièce en un coin de paradis ».

Les Sims 4 peuvent être joués sur PS4, PS5, Xbox One, Xbox Series X, Xbox Series S, PC et Mac.

Origine | EA (communiqué de presse)