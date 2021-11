Un personnage retiré de Star Wars IX aurait pu changer l’avenir de la saga

La trilogie de la suite a eu beaucoup de mal au cours de son développement. Les changements de réalisateurs et de scénaristes, ainsi que les réécritures des livrets, ont modifié le planning. Et ainsi, la nouvelle trilogie Star Wars a muté de sa conception originale jusqu’à ce que nous les voyions dans les films. En effet, The Rise of Skywalker (Episode IX) allait avoir l’acteur Matt Smith, et non pour un rôle mineur, comme l’a confirmé l’interprète lui-même dans des déclarations au podcast Happy Sad Confused.

Les séquences incarnées dans le scénario précédent ne se sont jamais matérialisées sur un plateau de tournage. Smith précise qu’il n’a pas participé, même s’il était sur le point de devenir une réalité. « Je pense que la partie qu’ils pensaient de moi à la fin est devenue obsolète et qu’ils n’en avaient pas besoin, donc je n’ai jamais été dans Star Wars », dit-il. Bien qu’il ne puisse pas avancer de détails spécifiques, il qualifie son rôle de « merveilleux », également dans son concept. « C’était une grande chose, un énorme détail de l’histoire, une sorte de transformation du scénario de Star Wars », mais cela n’a jamais dépassé la phase conceptuelle.

Vous vous souvenez de ces rapports selon lesquels Matt Smith allait être dans THE RISE OF SKYWALKER ? Il m’a dit que son rôle était important, représentant « un grand changement dans l’histoire de la [STAR WARS] la franchise. » QUI ALLAIT-IL JOUER ?! Chat vidéo complet sur https://t.co/e84WokCDhq pic.twitter.com/JGKiwPSba9 – Josh Horowitz (@joshuahorowitz) 3 novembre 2021

L’épisode IX a changé de réalisateur

Star Wars: The Rise of Skywalker n’allait pas être réalisé par JJ Abrams au départ. Ce réalisateur devait à l’origine être en charge de toute la trilogie, mais a finalement démissionné de son siège de réalisateur sur Les derniers Jedi. Le plan de Lucasfilm était que Collin Trevorrow (Jurassic World) clôture la trilogie. Cependant, la société Disney n’était pas satisfaite des scripts ou de la direction que prenait la production, alors Trevorrow a été licencié.

Le film, déjà entre les mains de JJ Abrams, a reçu de nombreuses critiques depuis sa première. La décision de ressusciter Palpatine, l’ancien empereur de l’Empire Galactique, n’a pas satisfait certains adeptes, principalement parce qu’elle contredisait certains aspects du canon (la prophétie de l’élu et l’équilibre de la Force).

