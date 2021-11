Star Wars the Acolyte: fuite de nouveaux détails sur l’intrigue, son protagoniste et le tournage

Après la récente première de la première bande-annonce de The Book of Boba Fett, la nouvelle série Star Wars pour Disney +, de nouveaux détails ont été divulgués de la production de The Acolyte, l’une des prochaines séries d’un univers galactique si populaire qui sera se déroule à une époque inexplorée dans l’action réelle : la Haute République. C’est ainsi que le médium Comicbook le recueille à travers différentes fuites Illuminerdi, fournissant des détails sur l’intrigue et la production en plus du nom de son principal protagoniste.

Nouvelle histoire se déroulant dans la Haute République

Ainsi, l’histoire de The Acolyte nous emmènera au temps de la Haute République, quelque 200 ans avant les événements de la saga Skywalker, dans un âge d’or pour les chevaliers Jedi, pleinement intégrés à la République Galactique. En ce sens, The Acolyte explorerait la crise de l’ordre Jedi qui conduirait à la montée du côté obscur de la Force et au retour des Sith. Tout cela avec le maléfique Dark Sidious complotant ses sombres plans qui conduiraient au début de Star Wars: Episode I – The Phantom Menace.

Apparemment, la production de The Acolyte est connue en interne sous le nom de Paradox, un nom qui aurait beaucoup à voir avec l’intrigue et une tournure de scénario supposée et exceptionnelle. Por otro lado, la protagonista de la serie, una mujer de raza negra de unos 20 años, recibe el nombre de Aura, aunque no está claro si se trata del nombre definitivo del personaje o es un nombre en clave usado en la producción de la série.

Enfin, le tournage de L’Acolyte aurait été retardé de quelques mois, débutant désormais au début de l’été 2022 au lieu du début de l’année prochaine, comme prévu ; Pour le moment, il n’y a pas de date de sortie approximative sur Disney +.

