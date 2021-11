Affiche et synopsis du nouvel événement crossover de DC The Flash: Armageddon

The Flash, la populaire série Scarlet Runner de DC de The CW, aborde sa prochaine saison 8 avec style avec un nouvel événement méga-spécial en cinq parties intitulé The Flash: Armageddon. Et après le premier trailer il y a quelques semaines, nous avons enfin l’affiche avec ses principaux protagonistes, ainsi qu’un synopsis officiel qui nous présente ce nouveau crossover de super-héros avec des noms comme Flash, Mia Queen, Sentinel, Batwoman, Black Lightning, L’Atom ou Ryan Choi.

Nouveau crossover télévisé des super-héros DC

« Une puissante menace extraterrestre arrive sur Terre dans des circonstances mystérieuses et Barry (Grant Gustin), Iris (Candice Patton) et le reste de la Team Flash sont poussés à bout dans une bataille désespérée pour sauver le monde. Mais avec le temps qui passe et le sort de l’humanité en jeu, Flash et ses compagnons devront aussi s’assurer l’aide de quelques vieux amis si les forces du bien veulent l’emporter », peut-on lire dans son synopsis officiel.

La nouvelle affiche que vous pouvez voir ci-dessous nous offre un aperçu des principaux protagonistes, à savoir Mia Queen (Katherine McNamara), Sentinel (Chyler Leigh), Batwoman de Ryan Wilder (Javicia Leslie), Black Lightning (Cress Williams), The Atom (Brandon Routh) et même Iris West-Allen ; Il y aura aussi Ryan Choi (Osric Chau) bien qu’il n’apparaisse pas sur l’affiche. D’autres noms communs de l’Arrowverse tels que Supergirl ou Superman ne le seront pas, en plus de Green Arrow, qui a déjà terminé son étape dans ladite fiction télévisée.

The Flash: Armageddon sera présenté le 16 novembre 2021 sur The CW coïncidant avec la saison 8 de la série à travers cinq épisodes spéciaux. Quelles surprises ce nouvel événement crossover DC nous apportera-t-il ? Rappelons que lors de l’événement précédent Crisis on Infinite Earths, la cinématique Flash d’Ezra Miller est apparue sous forme de camée.

Origine | Le CW