Les Gardiens de la Nuit (Kimetsu no Yaiba) reçoivent gratuitement de nouveaux personnages

SEGA a annoncé que Guardians of the Night -Kimetsu no Yaiba- The Chronicles of Hinokami, le jeu officiel de la série manganime, vient d’être mis à jour avec de succulentes nouvelles. Il s’agit d’un correctif post-lancement qui ajoute de nombreux contenus gratuits et est désormais disponible pour les utilisateurs de PlayStation, Xbox et PC. En d’autres termes : de nouveaux personnages, récompenses, etc. arrivent, idéal pour rafraîchir la saga maintenant que la deuxième saison est sortie au Japon.

Les nouveaux ajouts rejoignent le mode Versus. Nous parlons de deux membres de la puissante organisation Twelve Kizuki : Rui (Lower Five), le démon du Mont Natagumo et Akaza (Upper Three), un personnage qui a fait une apparition dans le film Demon Slayer -Kimetsu no Yaiba- Le Film : Train de Mugen. Son objectif ? Devenez le plus fort de tous.

Missions et récompenses en ligne

Désormais, les utilisateurs ont la possibilité de « se défier les uns les autres dans diverses missions en ligne », ce qui leur permettra de gagner des points Kimetsu, afin de pouvoir les utiliser pour débloquer une série de récompenses telles que des photos de profil ou des devis. Tous ces contenus bonus seront disponibles après l’installation du patch 1.11.

De Koch Media, ils se souviennent que lors de la lecture en ligne, il est nécessaire de le faire avec la même version du jeu. Ils demandent donc aux joueurs de ne pas oublier de mettre à jour afin de ne pas avoir de problèmes de compatibilité.

Guardians of the Night -Kimetsu no Yaiba- The Hinokami Chronicles est disponible sur PS4, PS5, Xbox One, Xbox Series X, Xbox Series S et PC (via Steam). Le jeu est développé par Cyberconnect 2, un studio spécialisé dans les jeux vidéo animés, connu principalement pour son travail sur la saga Naruto Ninja Storm. L’un de ses titres les plus récents est Dragon Ball Z: Kakarot, qui passe en revue une grande partie de l’histoire de la saga créée par Akira Toriyama.

Origine | Koch Media