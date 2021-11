EA reporte le nouveau PGA Tour Golf à une date indéterminée

La présentation des résultats financiers des entreprises est toujours accompagnée de nouvelles pièces informatives. Electronic Arts a fait de même avec certains de ses jeux vidéo, dont PGA Tour Golf, son simulateur de golf. Par le biais d’un communiqué officiel, la firme nord-américaine a signalé que le jeu était retardé, bien qu’elle n’ait pas fourni de date précise ni de fenêtre de lancement.

Bonjour, fans de golf. Nous souhaitons vous informer que nous avons modifié la date de lancement du PGA Tour Golf », expliquent-ils. « Nous sommes ravis de vous emmener au championnat de golf [a vuestras casas], nous fournirons donc plus d’informations sur nos plans de lancement dans les mois à venir. »

Qu’en est-il du nouveau PGA Tour Golf ?

La saga d’EA consacrée à ce sport a subi une longue interruption. L’épisode le plus récent date de 2015, lorsque Rory Mcllroy était la star de la couverture. Pour la nouvelle édition, EA Jaws travaille avec Frostbite, le moteur de jeu Battlefield qui est déjà utilisé dans de nombreuses productions d’Electronic Arts, y compris la série FIFA. Ils promettent que le joueur sera en mesure de construire une carrière virtuelle et de découvrir tout ce que la compétition a à offrir : cela inclut The Players, les FedExCup Playoffs et « des événements plus uniques ».

Sur ses caractéristiques graphiques et jouables, ils ont commenté leur intention d’atteindre « une fidélité impressionnante, des scénarios à couper le souffle et un gameplay dynamique ». EA Sports a déclaré lors de l’annonce en mars 2021 que la société et le PGA Tour avaient créé « ensemble certaines des » expériences de jeu vidéo les plus mémorables « . Ils ont déclaré qu’ils concevaient un produit pour le « matériel de nouvelle génération ». Ils ont ajouté : « Notre équipe de passionnés de golf recrée méticuleusement des itinéraires de classe mondiale comme Pebble Beach, et nous sommes impatients de donner aux fans la possibilité de concourir sur certains des itinéraires les plus emblématiques du circuit PGA et de gagner la FedExCup. » .

Origine | EA