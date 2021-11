Battlefield 2042 a rassemblé près de 8 millions de joueurs dans ses bêtas

Electronic Arts a publié les premiers chiffres de Battlefield 2042, et que le jeu n’est pas encore en vente. Dans le rapport financier du deuxième trimestre de l’exercice 2021, la société a indiqué qu’elle avait déjà réussi à attirer 7,7 millions de joueurs. Ces données incluent les utilisateurs qui ont participé à la bêta ouverte, qui a été rejointe par 3,1 millions de joueurs.

« Sur la base de notre confiance dans nos sagas et nos services, nous avons une nouvelle fois augmenté nos prévisions pour ce trimestre », a déclaré Blake Jorgensen, directeur financier d’EA lors de la présentation des résultats financiers. « Nous nous positionnons pour une puissante saison des fêtes, portée par notre passionnant Battlefield 2042 », ils anticipent donc une croissance « cette année, l’année prochaine et au-delà ».

Accès anticipé à Battlefield 2042

Les abonnés EA Play et Xbox Game Pass Ultimate et PC pourront se rendre sur le champ de bataille avant son lancement officiel. Dans la lignée des autres produits de l’entreprise, tous pourront s’essayer à 10 heures de jeu à partir du 12 novembre prochain, quelques jours avant leur arrivée sur le marché. De plus, les membres d’EA Play Pro (uniquement disponible sur PC) auront la possibilité d’accéder au jeu complet, sans aucune limitation supplémentaire.

Battlefield 2042 sortira le 19 novembre sur Xbox One, Xbox Series X, Xbox Series S, PS4, PS5 et PC. Cette fois-ci, EA DICE s’est concentré sur le multijoueur, ce qui signifie qu’il n’y aura pas de campagne d’histoire. Le titre a récemment été présenté dans une nouvelle bande-annonce de gameplay pour le mode Portal, l’une des grandes stars de cet opus. On peut se plonger dans le contenu des titres précédents et utiliser l’éditeur de mode de jeu, ainsi qu’explorer les différentes cartes.

Origine | VGC, EA