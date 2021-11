GTA 5 prend son envol avec 155 millions d’unités vendues, combien en avez-vous été rien qu’en 2021 ?

Take-Two Interactive a présenté ses résultats financiers pour le deuxième trimestre de l’exercice 2022 (T2 / FY2022) à l’aube ce jeudi. La société nord-américaine a révélé à ses investisseurs que Grand Theft Auto V a dépassé les 155 millions d’unités vendues dans le monde ; 5 millions de plus qu’au dernier trimestre. Le géant nord-américain enregistre un chiffre d’affaires de 858,2 millions de dollars sur les trois derniers mois ; une croissance de 2% par rapport à il y a un an. Red Dead Redemption 2, quant à lui, atteint les 39 millions d’unités vendues (un million de plus qu’il y a trois mois).

Grand Theft Auto V bat des records et maintient une distribution stable : 5 millions par trimestre

Jusqu’au 31 mars dernier (T4/FY2021), à la fin du premier trimestre de l’année civile 2021, on parlait de 145 millions d’unités vendues ; alors que jusqu’au 30 juin, une fois le deuxième trimestre (T1/FY2022) terminé, le chiffre dépassait les 150 millions d’exemplaires expédiés. Par conséquent, au cours de l’année civile 2021, plus de 15 millions d’unités de GTA 5 ont été vendues. Nous parlons d’un jeu vidéo avec huit ans de retard. Dans le graphique suivant, vous pouvez voir l’évolution annuelle de la distribution déclarée par Take-Two dans ses rapports financiers.

Sur le plan économique, le jeu vidéo a généré plus de 6 000 millions de dollars depuis son lancement en septembre 2013 sur PS3 et Xbox 360 ; plus tard, il est venu sur PS4, Xbox et PC. Il n’y a pas de précédents. Déterminer si oui ou non ce phénomène est irremplaçable est quelque chose qui, sûrement, ne peut pas être estimé à l’heure actuelle. Ce qui semble clair, c’est qu’un éventuel GTA 6 ne génère pas beaucoup de précipitation dans les bureaux de Strauss Zelnick, PDG, et du reste de la direction.

En mars prochain, GTA 5 sortira dans sa version améliorée pour PS5 et Xbox Series X | S, initialement prévue pour ce mois de novembre. Cette diffusion garantira autant de millions d’exemplaires au cours de l’exercice 2022/23.

Origine | Take-Two Interactive (T2 / FY2022)