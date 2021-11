Mario Kart 8 Deluxe entre dans l’histoire : dépasse les ventes totales de Mario Kart Wii

LEGO 71368 Super Mario Ensemble d'extension La Chasse au trésor de Toad

Les enfants peuvent ajouter d’autres personnages populaires, des briques d’action et des défis amusants à leur Pack de démarrage LEGO Super Mario Les Aventures de Mario avec La chasse au trésor de Toad (71368), un ensemble d'extension coloré à transformer Ce set de jeu LEGO Super Mario inclut des maisons de Toads, un arbre, un coffre au trésor, des plateformes glissantes et pivotantes et 10 briques d’action, ainsi qu’un Goomba, 2 Cheep Cheeps et les personnages de Toad et Toadette pour des heures de jeu Les joueurs peuvent aider LEGO Mario (personnage non inclus) à trouver les briques d’action 1, 2, 3 dans l’arbre, derrière la porte de l’une des maisons de Toads et dans le coffre au trésor, puis sauter dessus dans le bon ordre pour gagner des pièces numériques bonus Cadeau d’anniversaire ou de Noël amusant pour les enfants de 8 ans et plus, ce jouet LEGO de 464 pièces encourage les enfants à construire leurs propres niveaux uniques qu’ils ajoutent ensuite à leur Pack de démarrage Les Aventures de Mario (71360) Mesurant plus de 17 cm de haut, 44 cm de large et 41 cm de profondeur dans sa configuration de base, ce set de jeu modulaire peut être transformé et combiné de nombreuses façons avec le Pack de démarrage et d’autres Ensembles d’extension Pas besoin de piles – cet Ensemble d’extension se combine avec le personnage LEGO Mario du Pack de démarrage pour pimenter le jeu L’application gratuite LEGO Super Mario inclut des instructions de montage numériques, des outils de visualisation utiles, ainsi qu’une mine d’inspiration pour découvrir des façons de jouer et bien d’autres choses. Pour obtenir la liste des dispositifs Android et iOS compatibles, consulter LEGO.com/devicecheck Les sets à construire et à collectionner LEGO Super Mario font entrer un personnage emblématique apprécié de toute la famille dans le monde réel et offrent aux fans de nombreuses possibilités pour étendre, transformer et personnaliser leur environnement de jeu et créer leurs propres défis Pas besoin d’avoir le pouvoir de la Super Étoile pour construire ou reconstruire avec les briques LEGO. Depuis 1958, elles sont conformes aux normes les plus élevées de l’industrie, garantissant un assemblage toujours sécurisé Les pièces et les briques de construction LEGO sont soumises à des tests de chute, d’écrasement, de torsion et de chaleur puis analysées afin de vérifier que ce set de jeu créatif est conforme aux normes de qualité et de sécurité les plus élevées