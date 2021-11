La Nintendo Switch se rapproche de la Wii : atteint 92,87 millions de consoles vendues

Nintendo Switch a dépassé les 92,87 millions d’unités vendues dans le monde. Nintendo Co., Ltd. a révélé lors de la présentation des résultats financiers correspondant au deuxième trimestre de cet exercice (T2 / FY2021), qui se termine le 30 septembre 2021, des chiffres qui maintiennent la projection estimée par la société au début de Bien sûr et qui placent la plate-forme Joy-Con à moins de 10 millions d’unités pour surpasser la Wii (101,63 millions d’unités).

Nintendo Switch a vendu 3,83 millions d’unités cet été

Le rapport, qui ne calcule toujours pas les performances initiales du nouveau modèle de la famille, la Nintendo Switch OLED, montre des ventes de plus de 3,83 millions de consoles entre le 1er juillet et le 30 septembre. En 2020, 6,85 millions d’unités de la famille hybride ont été distribuées durant cette période, toujours portée par la dynamique d’Animal Crossing : New Horizons.

Avec ces données, Nintendo Switch a déjà ajouté 8,28 millions d’unités vendues sur l’exercice en cours (4,45 + 3,83 sur les deux trimestres) et reste dans le sillage de ce qui était attendu par le groupe dirigé par Shuntaru Furukawa pour ce parcours ; bien qu’il réduise ses prévisions de distribution de 25,5 millions à 24 millions. Nikkei a déjà signalé une correction de 20% en début de semaine en raison de la crise des semi-conducteurs. Si la nouvelle prévision se réalise, la console dépassera les 110 millions d’unités vendues fin mars 2022 et aura laissé derrière elle le record de la Wii.

Depuis son lancement en mars 2017, d’après le montant cumulé, nous constatons que 76,34 millions d’unités distribuées correspondent au modèle hybride d’origine et à sa révision 2019 ; les 16,53 millions d’unités restantes iront au modèle Nintendo Switch Lite, uniquement portable.

La firme japonaise a déclaré à ses actionnaires une baisse de ses revenus de 18,9% par rapport à l’année précédente inhabituelle, marquée par des revenus numériques envolés à la suite de la pandémie. Les bénéfices d’exploitation ont également baissé, notamment de 14,1 %. Nintendo clôture ainsi ce premier semestre avec un chiffre d’affaires de 4 718 millions d’euros ; les bénéfices, quant à eux, restent à environ 2.858 millions d’euros en positif.

Animal Crossing : New Horizons et Mario Kart 8 Deluxe, des titans ignifuges

Au niveau logiciel, Nintendo Switch continue d’être une plateforme avec un catalogue de titres particulièrement attractif pour les nouveaux joueurs, comme des œuvres telles que Mario Kart 8 Deluxe, Animal Crossing : New Horizons, The Legend of Zelda : Breath of the Wild, Super Mario Odyssey o Super Smash Bros. Ultimate continue de vendre des millions d’exemplaires chaque trimestre. Durant ce seul été (du 1er juillet au 30 septembre), la firme de Kyoto affiche un total de 48,60 millions de jeux vidéo vendus ; ce qui donne un total de 681 millions de jeux vidéo vendus depuis son lancement. On parle d’une moyenne de 6,32 titres pour chaque joueur.

Les titres propriétaires de la Nintendo Switch continuent d’être le fer de lance d’un catalogue habitué aux disques. Mario Kart 8 Deluxe et Animal Crossing: New Horizons continuent de s’acharner à inscrire leurs noms dans les livres d’histoire. A tel point que le titre de pilotage a déjà réussi à dépasser ce que l’on croyait imbattable de 37,88 millions d’exemplaires de Mario Kart Wii et s’élève à 38,74 millions. De son côté, le titre de simulation et gestion de vie dépasse les 34,85 millions d’exemplaires sur le point de recevoir la tant attendue mise à jour 2.0 ce 5 novembre.

Pokémon est aussi un autre monde. Avec 22,64 millions d’unités vendues pour Pokémon Épée et Bouclier, les fans de la saga Game Freak continuent de se demander s’ils dépasseront les 23,10 millions de Pokémon Or/Argent (1999, GB) au cours de leur vie, ce que cela ferait de ces versements de Génération VIII à Galar les deuxièmes éditions les plus vendues de l’histoire de la saga ; seulement derrière Pokémon Rouge/Vert/Bleu (1996, GB) avec 31,38 millions d’unités.

Sources | Publication des revenus Nintendo ; Données/Logiciels IR Nintendo