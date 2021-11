Midnight Suns de Marvel reporté au second semestre 2022; déclaration officielle

Marvel’s Midnight Suns ne sortira pas au début de 2022, comme prévu initialement, mais est reporté au second semestre de l’année prochaine. Take-Two Interactive a confirmé lors de la présentation des résultats financiers correspondant au deuxième trimestre de cet exercice (T2 / FY2022) ce changement de plans dans le développement des nouveaux Firaxis Games, auteurs de XCOM, en conséquence d’un manque de temps pour le terminer. En parallèle, l’étude a détaillé ce changement de date dans un communiqué.

Firaxis Games a besoin de plus de temps : Marvel’s Midnight Suns arrivera entre juillet et décembre 2022

Comme d’innombrables titres qui ont connu des retards tout au long de 2021, Firaxis Games n’est pas étranger aux vicissitudes exacerbées par la pandémie de COVID-19. Les calendriers cibles ont été bouleversés et, d’une manière générale, les marges pour atteindre ces objectifs de développement ont été repoussées. L’étude reconnaît qu’il faut plus de temps pour offrir aux joueurs le meilleur jeu vidéo possible. De plus, ils veulent être fidèles à leur vision créative et ne pas transiger sur des normes de qualité estimées par eux-mêmes au prix d’une mise sur le marché précoce.

Midnight Suns de Marvel a été annoncé en août dernier; en septembre, nous avons vu leur premier gameplay. C’est alors qu’il a été annoncé qu’il était prévu pour mars 2022 prochain. La nouvelle fenêtre de lancement place le projet entre juillet et décembre 2022, il arrivera pour les consoles PlayStation, Xbox et PC.

Grand Theft Auto V pour PS5 et Xbox Series X | S a également été retardé

Ce n’est pas le seul retard confirmé par Take-Two ces dernières semaines. Grand Theft Auto V pour PS5 et Xbox Series X | S était initialement prévu pour ce mois de novembre. Enfin, les deux versions sortiront en mars 2022.

L’éditeur nord-américain Take-Two publiera également Tiny Tina’s Wonderlands le 25 mars. Enfin, ce 11 novembre, Grand Theft Auto : The Trilogy – Definitive Edition arrivera sur les consoles PlayStation, Xbox, Nintendo Switch et PC.

Origine | Take-Two Interactive (T2 / FY2022) ; Soleils de minuit