Animal Crossing: New Horizons Update 2.0.0 maintenant disponible; tous les changements et nouvelles

Animal Crossing : New Horizons a reçu la mise à jour 2.0 tant attendue à l’aube ce jeudi. Plus précisément, Nintendo a publié le patch 2.0.0, désormais disponible en téléchargement sur la famille de consoles Nintendo Switch pour tous les utilisateurs du jeu vidéo à succès. Nous passons en revue tous les détails ci-dessous.

Nintendo a surpris la communauté Animal Crossing avec cet aperçu d’une journée (la mise à jour était prévue pour ce vendredi 5 novembre ; tout comme l’extension payante Happy Home Paradise) en publiant la mise à jour 2.0 de son titre vedette, qui ajoute plus de 34 millions d’unités. vendu en un an seulement.

Cela peut vous intéresser :

Comment télécharger la mise à jour 2.0.0 d’Animal Crossing: New Horizons

Pour télécharger la mise à jour, il suffit d’avoir une connexion Internet et de l’espace libre dans le stockage de la console afin de télécharger le fichier. Si le téléchargement n’apparaît pas automatiquement, il suffit d’aller sur l’icône du jeu, d’appuyer sur le bouton (+) et de cliquer sur Mettre à jour. En quelques minutes Animal Crossing: New Horizons aura été mis à jour vers la version 2.0.0.

La version 2.0 d’Animal Crossing : New Horizons est désormais disponible en téléchargement sur votre Nintendo Switch dans une version anticipée inattendue ! ?? Voici le nouvel écran titre montrant ce beau numéro de version 2.0 que nous attendions depuis plus d’un an. #ACNH pic.twitter.com/5Rd6gE5Yax – Animal Crossing World (@ACWorldBlog) 4 novembre 2021

Animal Crossing: New Horizons update 2.0: principales nouvelles

Comme Nintendo l’a déjà signalé à l’occasion de la présentation de l’extension gratuite et de l’extension payante, Happy Home Paradise (inclus dans Nintendo Switch Online + Expansion Pack), ce sont les nouvelles gratuites que nous pouvons trouver à partir d’aujourd’hui une fois que nous aurons le titre mis à jour .

Figaro ouvre El Alpiste : la cafétéria est inaugurée dans le musée, comme par le passé. Le havre de paix où l’on peut prendre un café, être au calme et discuter avec les voisins. Nous pouvons inviter nos amis.

Le Capitaine revient avec ses tours sur le bateau : on peut voyager en écoutant les chants d’El Capitán dans son bateau en direction d’îles à la flore mystérieuse jamais vues… et à différentes périodes de l’année !

Gyroïdes enterrés : Désormais, nous pourrons déterrer des gyroïdes, pas seulement des fossiles. Chacun émet un son différent et nous pouvons les personnaliser.

Cayo Fauno est réformé : Cayo Fauno, avec Fauno et Marilín, invitera les personnages d’Animal Crossing : New Horizons à visiter leurs positions sur l’îlot. Nous pourrons contribuer avec des baies pour atteindre les objectifs et nous pourrons voir de nouvelles personnalisations des meubles d’Al et Paca. Nous rencontrerons également Katrina, qui lira la bonne fortune des joueurs une fois par jour.

La cuisine fait ses débuts : pour la première fois dans la série, Animal Crossing va nous permettre de faire pousser et récolter de la nourriture puis de la cuisiner sur la table des créations. Tomates, cannes à sucre, blé, carottes…

Plus de choses à faire sur l’île : détails de qualité de vie, étirements en groupe, escaliers qui ne prennent pas de place au sol (fixe) pour monter des hauteurs, plus d’espace de rangement, ordonnances pour les voisins, taux de pousse des mauvaises herbes, changement de jour -horaire du jour de nos voisins…

Via | Monde Animal Crossing