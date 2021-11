Take-Two (GTA, Red Dead) annule un match non annoncé de 53 millions de dollars

Take-Two Interactive a annulé un jeu vidéo non annoncé dans lequel ils avaient investi 53 millions de dollars. La firme nord-américaine a confirmé l’information lors de la présentation des résultats financiers correspondant au deuxième trimestre de cet exercice (T2 / FY2022), qui montre un changement drastique de direction dans un projet à gros budget ; bien au-dessus de la grande majorité des titres qui arrivent sur le marché aujourd’hui.

Volt, nom de code du jeu non annoncé : 53 millions de dollars disparus

L’éditeur de sagas telles que Grand Theft Auto et Red Dead Redemption n’a pas confirmé en séance avec les actionnaires de quelle propriété intellectuelle il s’agit ; Les noms de l’état de développement possible n’ont pas non plus transcendé avant de procéder à sa clôture. Pas en vain, des sources journalistiques avancées par Bloomberg soutiennent que cet investissement a reçu le nom de code de Volt. Le support sur lequel Jason Schreier signe assure qu’il s’agissait du nouveau titre de Hangar 13, connu sous le nom de Mafia III.

Le journaliste assure que l’équipe de développement a appris l’annulation du projet par courrier électronique.

Mafia: Definitive Edition est arrivé en 2020, acclamé par la critique | Hangar 13

Apparemment, le projet causait des maux de tête ; y compris un redémarrage complet en 2017. À partir de ce moment, COVID-19 n’a fait que rendre les choses plus difficiles, couplées à des inconvénients technologiques. Take-Two a finalement envisagé de rejeter les propositions et de mettre fin au projet, dans lequel ils avaient déposé ces dizaines de millions de dollars d’investissement.

Quel jeu Take-Two a-t-il annulé ? Lien vers le hangar 13

En mars 2020, il a été signalé que Hangar 13 travaillait sur un AAA en monde ouvert. Le studio filiale de 2K Games a commencé à travailler sur cette production dans ses bureaux de Brighton, en Angleterre. On ne sait pas s’il s’agit du même projet. Il n’y a pas eu non plus de rapports de licenciements possibles dans l’entreprise, dont la principale base d’opérations se trouve à Novato, en Californie.

Pendant ce temps, GTA 5 atteint 155 millions d’unités vendues, tandis que Red Dead Redemption 2 fait de même avec 39 millions d’exemplaires vendus. Le 11 novembre, Grand Theft Auto: The Trilogy – Definitive Edition arrivera sur toutes les plateformes.

Sources | Prendre deux; Bloomberg ; Jason Schreier