Dubium est la réponse AAA à Among Us avec « des graphismes et une mécanique 3D époustouflants »

Dubium est un nouveau jeu vidéo dans le plus pur style de Among Us bien qu’avec une mise en scène par AAA avec « des graphismes et des mécaniques 3D impressionnants », comme le prétendent ses créateurs chez Mumo Studio. C’est un titre multijoueur qui arrivera sur Steam à un moment donné en 2022, à une date encore à préciser et qui est déjà visible à travers sa première bande-annonce et ses images, misant sur les derniers graphismes avec des animations très soignées et des nouveautés. au niveau du jeu.

Dubium : une coupe AAA parmi nous pour PC

Ainsi, selon ses créateurs via The Gamer, Dubium est un multijoueur compétitif pouvant accueillir jusqu’à cinq joueurs dans une station spatiale avec de sérieux problèmes et dans lequel les astronautes qui s’y trouvent doivent coopérer pour sortir vivants d’une situation aussi embarrassante ; le problème est que l’un des joueurs sera le traître dont l’objectif sera de saboter les installations et de détruire le reste de l’équipage sans être détecté par le reste.

Comme on peut le voir, la proposition est la même que celle du populaire Among Us, bien que dans ce cas ses créateurs entendent aborder le genre à travers une section audiovisuelle de pointe, avec une modélisation de style dessin animé qui peut faire penser à d’un film d’animation, avec des animations très soignées et toutes sortes de merveilles visuelles.

D’autre part, les nouveautés du jouable sont marquées par les grandes possibilités de personnalisation des personnages et des appareils qu’ils peuvent utiliser pendant les jeux, en changeant les compétences au fur et à mesure que le jeu se déroule pour s’adapter aux différentes circonstances. Tout cela sans oublier la cible vers laquelle il est dirigé, avec des options auxquelles les spectateurs des jeux peuvent participer d’une manière ou d’une autre, comme l’assurent leurs managers.

Pour le moment, Dubium n’a pas de date de lancement précise, bien que ses créateurs assurent qu’il arrivera en 2022 via Steam.

Origine | Le joueur