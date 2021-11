Marvel demande la prudence avec les rumeurs de Spider-Man No Way Home : « Beaucoup sont vrais, d’autres ne le sont pas »

Spider-Man: No Way Home, le nouveau film du super-héros araignée de Marvel Studios avec Sony Pictures dans le cadre du MCU, se rapproche de plus en plus et l’attente de découvrir tous ses secrets et ses surprises grandit. Et c’est que nous avons des mois de rumeurs, de fuites et de confirmations qui semblent pointer vers l’arrivée du Spiderverse en live action, avec l’espoir de voir les trois cinématiques Spider-Man ensemble à l’écran face aux méchants des sagas précédentes. En ce sens, Kevin Feige, directeur de Marvel Studios, demande aux fans d’être prudents, car si « certaines rumeurs sont vraies, d’autres ne le sont pas ».

Kevin Feige demande aux fans de faire preuve de prudence avec les rumeurs

Ainsi, et à travers le dernier reportage du magazine Empire consacré à Spider-Man : No Way Home et dont on a tant parlé au cours de cette dernière semaine, Kevin Feige lui-même a voulu envoyer un message aux fans les avertissant de se méfier des rumeurs, pour qu’ils ne soient pas déçus une fois qu’ils ont l’occasion de voir le film : « Les rumeurs sont drôles, car beaucoup d’entre elles sont vraies, et beaucoup d’entre elles ne sont pas vraies », explique le président de Marvel Studios.

« Le danger, c’est quand on rentre dans le jeu des attentes de vouloir que les gens soient excités par le film qu’ils reçoivent, et non déçus par un film qu’ils ne reçoivent pas », conclut le directeur de l’UCM, prévenant que tout ce qui est dit ne le sera pas. se produire dans le film et cela peut provoquer un sentiment de déception chez les fans avec des attentes trop élevées.

Y es que mientras que ya se han confirmado villanos como el Doctor Octopus de Alfed Molina o el Electro de Jamie Foxx (además del Duende Verde que sería interpretado de nuevo por Willem Dafoe), ya se dan prácticamente por confirmados tanto al Lagarto como al Hombre de sable. A tout cela s’ajouterait la présence des deux précédents Spider-Man avec Tobey Maguire et Andrew Garfield, ce qui a été démenti à plusieurs reprises par différents membres de l’équipe du film, dont Tom Holland.

Il faudra attendre une nouvelle bande-annonce ou peut-être déjà le film qui sortira en salles le 17 décembre 2021 pour découvrir tous les secrets d’un film qui se veut un événement cinématographique.

